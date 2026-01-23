Australian Open 2026, Sabalenka: “Vorrei avere figli verso i 32 anni per poi ritornare in campo”

“È stata una partita dura. La mia avversaria ha giocato un tennis incredibile. Io ho solo cercato di rimanere lì e lottare. Sono super contenta della mia mentalità, che è ciò che mi ha davvero aiutato a vincere“. Queste le prime parole in conferenza stampa di Aryna Sabalenka, intervenuta dopo la vittoria in due tie-break ai danni di Anastasia Potapova nel terzo turno dell’Australian Open 2026.

Alla bielorussa è stato chiesto innanzitutto della nuova collaborazione con il brand di moda Gucci: “È audace ed espressivo – ha detto, per poi indossare degli occhiali da sole e aggiungere – Penso che sia il modello più adatto. Non chiudo la porta a collaborazioni in campo, ma dobbiamo parlare anche con Nike. A me piacerebbe molto portare la moda in campo e non potrei pensare a un marchio migliore di Gucci, che ha anche il miglior stilista del momento. Fare shopping da Gucci che è stato il mio momento di relax migliore qui a Melbourne“.

Cambiamenti tecnici

Spazio poi al tennis con il cambiamento apportato dal lato del dritto, un colpo reso più pesante a cui Sabalenka ha iniziato a dare più effetto: “È stato un grande cambiamento tecnico, ma – seppur radicale nel mio gioco – piuttosto facile. Prima colpivo solo palle piatte da entrambi i lati. Mi ha portato molti vantaggi nel tempo. L’importante è essere pronti mentalmente e aperti alle novità“. La numero uno al mondo ha poi aggiunto: “Penso che stiamo prendendo molto dal tennis maschile. Un colpo potente con effetto è molto più aggressivo di una palla tesa“.

Tie-break e mentalità

Anche nel match di terzo turno, Sabalenka si è confermata una garanzia nei tie-break: “Penso solo ad affrontare una palla alla volta. So che ogni palla è importante nel tie-break, dove non puoi perdere la concentrazione per un secondo e devi essere al 100%. Questo è il mio approccio: affronto un punto alla volta“.

“Se Aryna di cinque anni fa avrebbe potuto vincere questa partita? Decisamente no. Probabilmente si sarebbe concentrata troppo su come si sentiva in campo e avrebbe perso. Con l’esperienza ho imparato che non importa come ti senti: è tutta una questione di mentalità e di mandare la pallina dall’altra parte, anche se in maniera brutta o steccando. Devi restare lì, combattere e dimostrare al tuo avversario che, a prescindere da come ti senti, sei disposta a trovare qualcosa per lottare fino alla fine” ha aggiunto Sabalenka.

Victoria Mboko, prossima avversaria

Sulla sua prossima avversaria, Victoria Mboko, non ha invece avuto molto da dire: “Non ci siamo mai parlate e non ho mai avuto modo di allenarmi con lei. Ho visto qualche sua partita. È una grande giocatrice e una combattente. Gioca un tennis davvero buono e aggressivo. La difficoltà è che scenderà in campo senza nulla da perdere. Ma allo stesso tempo non credo a questa mentalità perché anch’io sono stata nei loro panni in passato e in realtà scendi in campo con la speranza di vincere la partita. Quindi qualcosa da perdere c’è. Per quanto mi riguarda, avrò lo stesso approccio di sempre. Devo scendere in campo, esprimere il mio miglior tennis e lottare per ogni punto“.

Longevità

Quando le è stato chiesto dell’exploit di tennisti non più giovanissimi come Djokovic, Wawrinka e Cilic e della possibilità che lei faccia lo stesso in futuro: “Penso che dipenda dalla tua fisicità, dalla mentalità e dal tuo approccio al tennis. Novak in particolare è molto in forma e concentrato. Penso che non ci sia più età nello sport. Dipende da come affronti ogni cosa e se hai una squadra forte intorno a te. Personalmente, l’ideale per me sarebbe avere figli a 32 anni o giù di lì. Ma conoscendomi, so che mi piacciono le sfide difficili, quindi sento che anche dopo aver avuto un figlio vorrei mettermi alla prova, tornare indietro e vedere se ce la faccio ancora“.

Meteo

Infine, sull’allerta meteo nella giornata di sabato 24 gennaio: “Sono contenta di non dover giocare perché sarebbe molto impegnativo fisicamente. Quantomeno c’è una regola sul caldo e c’è molto ghiaccio: questo mi rende felice. Nei prossimi giorni vedremo chi si sarà adattato meglio: il meteo è pazzesco. Richiede molti aggiustamenti sulle corde e sull’approccio alla partita“.