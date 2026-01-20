Australian Open 2026: Sinner buona la prima, ritiro Gaston dopo due set

Jannik Sinner supera Hugo Gaston per 6-2 6-1 e ritiro nel match di primo turno dell’Australian Open 2026. Il tennista francese, già in calo fisico nel secondo set, ha dovuto alzare bandiera bianca per le condizioni che gli impedivano di muoversi al meglio. Fino a quel momento Sinner non aveva avuto problemi, ma era ormai chiaro che il transalpino, numero 93 del mondo, non stesse vivendo la sua miglior giornata. Al contrario, l’allievo di Vagnozzi e Cahill ha potuto veleggiare contro un rivale atipico per soluzioni ma che, non tenendo il ritmo di Jannik, non può neanche arrivare al punto di sorprenderlo con troppa costanza. Dopo aver annullato due palle break in avvio, Sinner non ha più incontrato difficoltà e, fino al momento del ritiro, ha potuto sciorinare il suo repertorio. Al secondo turno per lui uno tra Dino Prizmic e James Duckworth.

SINNER AL 2° TURNO: QUANDO GIOCA?

Le parole di Jannik Sinner

“Ho visto che non stava servendo a velocità alte nel secondo set, non è così che un giocatore vuole vincere – le parole a caldo di Jannik Sinner -. Hugo è un vero talento, ha un talento incredibile e si muove bene. Io ho provato ad essere aggressivo da subito”. Contento di essere tornato a Melbourne, dove ha vinto negli ultimi due anni, il numero 2 del mondo si è detto ottimista sulle proprie condizioni: “Le partite ufficiali sono diverse, ma sono contento di come ho iniziato. Finalmente siamo tornati in campo dopo che ho lavorato duramente questo inverno e che ero rimasto contento del match di esibizione contro Auger-Aliassime. Il lavoro in inverno? Ho fatto in palestra, in campo alla fine eravamo intorno al paio d’ore al giorno invece. La seconda parte del giorno soprattutto la passavo in palestra, è quella che mi piace di meno ma va fatta (ride)”.