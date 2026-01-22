Australian Open 2026, Wawrinka: “So di poter gestire partite lunghe, fiducia nella mia condizione fisica”

“Quando vinci 7-6 al quinto set, sono sempre pochi punti a fare la differenza. Sono felice per come è finita. Ovviamente era importante restare positivi durante il match. L’atmosfera e il supporto sono stati incredibili. Mi hanno davvero aiutato a rimanere attivo per tutte e quattro le ore”. Così, in conferenza stampa, Stan Wawrinka commenta il successo al tie-break del quinto set, con il punteggio di 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6(3), su Arthur Gea nel secondo turno dell’Australian Open 2026. “In generale i tornei del Gran Slam sono i miei preferiti, perché ho più tempo per trovare soluzioni ed esprimere il mio gioco. Inoltre ho molta fiducia nella mia condizione fisica, so di poter gestire partite così lunghe. Per me non è un problema mantenere il livello”, aggiunge lo svizzero, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con lo statunitense Taylor Fritz.

DJOKOVIC, CILIC, WAWRINKA: A MELBOURNE VINCE L’ESPERIENZA

Al terzo turno insieme a Wawrinka, 41 anni da compiere il 28 marzo, anche Novak Djokovic, 39 anni il 22 maggio, e Marin Cilic, 38 anni il 28 settembre. In terra Down Under l’esperienza dei veterani sta facendo la differenza. Non sorprendono le vittorie del 24 volte campione Slam contro Martinez e Maestrelli, mentre percorso di tutto rispetto per il croato, autore di due ottime prove con Altmaier e Shapovalov. “Ho visto Cilic vincere – spiega Wawrinka – ed è bello rivederlo. Anche lui ha avuto degli infortuni l’anno scorso. È positivo vederlo di nuovo al giusto livello. Novak è comunque di un’altra categoria. Non ci paragoniamo mai a lui. È sempre lì e ci sarà sempre finché giocherà. È sempre incredibile il modo in cui riesce a spingere tutti”.

UN FUTURO DA ALLENATORE

Dopo una United Cup vissuta da protagonista con la sua Svizzera sia in campo che fuori, Wawrinka ragiona su un futuro prossimo da coach: “Attualmente non ho una risposta, nel breve periodo non penso di voler allenare, ma nel lungo periodo non si sa mai cosa possa succedere. Ora voglio cercare di chiudere nel miglior modo possibile, poi mi prenderò del tempo libero per pensare al mio futuro”.