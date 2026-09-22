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BJK Cup 2026, Garbin: “Le ragazze sono straordinarie, Grant è un vulcano”

By Tommaso de Laurentiis
3 Min Read
ITF, Getty Images x Billie Jean King Cup
SHENZHEN, CHINA - SEPTEMBER 21: (L-R) Sara Errani, Tyra Caterina Grant, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti of Italy and Tathiana Garbin, captain of Italy pose for a photo with the Billie Jean King Cup during the trophy ceremony for the Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2025, Final match between Italy and USA at Shenzhen Bay Sports Centre Arena on September 21, 2025 in Shenzhen, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images for Billie Jean King Cup)

“Sono tutte ragazze straordinarie. La pietra miliare di questa squadra che è Sara (Errani ndr.), che sta regalando esperienza alle ragazze più giovani. Non sempre si è capaci di trasmettere qualcosa a chi è più giovane e lei è bravissima in questo”. Così Tathiana Garbin, capitana dell’Italia in Billie Jean King Cup, nella conferenza stampa a due giorni dal match di quarti di finale in casa della Cina.

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Paolini n.1, Grant cresce

La squadra azzurra si presenta a Shenzhen da bi-campionessa in carica e si affiderà a Jasmine Paolini come prima punta: “Jasmine riesce sempre a regalare un sorriso anche nei momenti più difficili di una partita. Facciamo un lavoro che provoca frustrazione a volte, ma in nazionale ci divertiamo sempre e riusciamo a mantenere sempre il morale e l’umore alto”, spiega Garbin, che osserva da vicino la grande crescita di Tyra Grant, a 18 anni già numero 150 WTA: “Tyra è un vulcano. Sta ascoltando e imparando tanto. Credo possa dare un contributo importante alla nostra squadra. L’augurio è quello di continuare ad allenarsi in maniera seria come sta facendo”.

Bronzetti e Cocciaretto certezze

Accanto alla numero uno Paolini e alla giovane Grant, si confermano Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. “Lucia è una ragazza sensibile e vera. Dice sempre quello che pensa e devo dire che si mette molto a disposizione delle squadra. Non è una cosa facile perché scegliere per me è difficile, ma lei e le altre ragazze sono sempre molto disponibili”, sottolinea Garbin, orgogliosa anche dell’atteggiamento di Cocciaretto: “Cocciaretto è una ragazza straordinaria perché è molto legata a questa nazionale e ai nostri colori. Mi sento molto orgogliosa di questo grande esempio che dà lei e danno le ragazze”.

Le parole di Paolini

Ferma per oltre un mese a causa di un piede sinistro non completamente al 100%, Paolini è rientrata allo US Open, fermandosi al terzo turno contro Sorana Cirstea. Il piede sembra migliorare e la toscana è ottimista: “Tra US Open e qui mi sono allenata. Il piede sta andando meglio rispetto a New York e sono contenta, però dovremo vedere come reagirà alla partita che è sempre un punto interrogativo. Spero stia evolvendo in positivo”. Clima sempre positivo nelle fila azzurre, con le ragazze che si divertono spesso a giocare a carte, in particolare a Lupus in Fabula: “Il gioco ce l’hanno spiegato i ragazzi due anni fa e ormai è una cosa di routine per noi. A Pechino l’anno scorso abbiamo giocato un sacco con Vavassori. Ci divertiamo tanto e ai tornei appena ne abbiamo la possibilità stiamo insieme”.

 

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