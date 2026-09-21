Entry List Atp Challenger 2026 – Week 41: Olbia, Jinan, Roanne, Maia, Santa Cruz, Catania

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 41 (12-18 ottobre 2026). Ben due eventi sul suolo italico questa settimana. Ormai tradizionale l’appuntamento di ottobre con il ricco torneo di Olbia, mentre la new entry è rappresentata da un Atp 50 che si disputerà sull’altra isola, a Catania. Ricco challenger anche a Jinan in Cina, così come in Francia a Roanne per chi preferisce l’indoor europeo. Infine i tornei di Maia e Santa Cruz. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la quarantunesima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 41 (12-18 OTTOBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 OLBIA
Munar,Jaume ESP 66
Fearnley,Jacob GBR 94
de Jong,Jesper NED 95
Dzumhur,Damir BIH 100
Royer,Valentin FRA 104
Ofner,Sebastian AUT 121
Svrcina,Dalibor CZE 128
Lajovic,Dusan SRB 147
Mmoh,Michael USA 148
McDonald,Mackenzie USA 156
Travaglia,Stefano ITA 159
Gentzsch,Tom GER 162
Blanch,Darwin USA 166
Guerrieri,Andrea ITA 169
Cina,Federico ITA 170
Maestrelli,Francesco ITA 171
Glinka,Daniil EST 173
Djere,Laslo SRB 181
Schwaerzler,Joel AUT 185
Kumstat,Jan CZE 187
Mrva,Maxim CZE NG 213
ALTERNATES
1 Butvilas,Edas (1) LTU 198
2 Shick,Braden (1) USA 202
3 Mrva,Maxim (1) CZE 213
4 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 226
PR 5 Dougaz,Aziz (2) TUN 227
6 Brancaccio,Raul (2) ITA 229
7 Kasnikowski,Maks (1) POL 235
8 Squire,Henri (1) GER 239
9 Holmgren,August (1) DEN 242
10 Nardi,Luca (1) ITA 244
11 Shelbayh,Abdullah (1) JOR 250
12 Rincon,Daniel (1) ESP 260
13 Cretu,Cezar (1) ROU 272
14 Martineau,Matteo (2) FRA 276
15 Napolitano,Stefano (1) ITA 279
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 JINAN
Kecmanovic,Miomir SRB 60
Landaluce,Martin ESP 62
Duckworth,James AUS 65
Kopriva,Vit CZE 71
Diaz Acosta,Facundo ARG 72
Machac,Tomas CZE 74
Mannarino,Adrian FRA 78
Cilic,Marin CRO 79
Hijikata,Rinky AUS 82
Atmane,Terence FRA 83
Bellucci,Mattia ITA 88
Vukic,Aleksandar AUS 91
Zheng,Michael USA 92
Walton,Adam AUS 99
Safiullin,Roman 102
Wong,Coleman HKG 108
Shevchenko,Aleksandr KAZ 109
Sweeny,Dane AUS 110
Bu,Yunchaokete CHN 111
Wu,Yibing CHN 113
O’Connell,Christopher AUS 115
ALTERNATES
1 Mejia,Nicolas (1) COL 119
2 Mochizuki,Shintaro (1) JPN 125
3 Sakamoto,Rei (1) JPN 133
4 Sakellaridis,Stefanos (1) GRE 134
5 Muller,Alexandre (1) FRA 135
6 Simakin,Ilia (1) 151
7 Schoolkate,Tristan (1) AUS 152
8 Bolt,Alex (1) AUS 165
9 Zhang,Zhizhen (1) CHN 168
10 Tomic,Bernard (1) AUS 182
11 Ilagan,Andre (1) USA 184
12 Kotov,Pavel (1) 188
13 Ymer,Elias (1) SWE 190
14 Smith,Keegan (1) USA 194
15 Skatov,Timofey (1) KAZ 199
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 ROANNE
Bonzi,Benjamin FRA 90
Gaston,Hugo FRA 97
Virtanen,Otto FIN 103
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 105
Jacquet,Kyrian FRA 107
Spizzirri,Eliot USA 123
Lajal,Mark EST 143
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 146
Rodesch,Chris LUX 149
Tabur,Clement FRA 160
Onclin,Gauthier BEL 172
Chidekh,Clement FRA 177
Galarneau,Alexis CAN 179
Dedura,Diego GER 186
Kouame,Moise FRA 191
Balshaw,Felix FRA 195
Broady,Liam GBR 203
Bertola,Remy SUI 204
Jorda Sanchis,David ESP 216
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 217
Harris,Billy GBR 231
ALTERNATES
1 Kasnikowski,Maks (2) POL 235
2 Mayot,Harold (1) FRA 237
3 Squire,Henri (2) GER 239
4 Brunold,Mika (1) SUI 259
5 Rincon,Daniel (2) ESP 260
6 Stricker,Dominic (1) SUI 266
7 Henning,Philip (1) RSA 268
8 Martineau,Matteo (1) FRA 276
9 Herbert,Pierre-Hugues (1) FRA 278
10 Barton,Hynek (2) CZE 282
11 Kym,Jerome (1) SUI 285
12 Schoenhaus,Max (1) GER 287
13 Grenier,Hugo (1) FRA 289
14 Nesterov,Petr (1) BUL 300
15 Romano,Filippo (1) ITA 306
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 MAIA
Trungelliti,Marco ARG 87
Choinski,Jan GBR 89
Piros,Zsombor HUN 114
Rocha,Henrique POR 116
Gaubas,Vilius LTU 117
Martinez,Pedro ESP 131
Garin,Cristian CHI 132
Pellegrino,Andrea ITA 144
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 154
Alcala Gurri,Max ESP 163
Dodig,Matej CRO 174
Moller,Elmer DEN 176
Neumayer,Lukas AUT 183
Andrade,Andy ECU 206
Giustino,Lorenzo ITA 207
Boyer,Tristan USA 208
Mikrut,Luka CRO 214
Martin Tiffon,Pol ESP 215
Passaro,Francesco ITA 223
Monteiro,Thiago BRA 225
Coppejans,Kimmer BEL 227
ALTERNATES
1 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 228
2 Brancaccio,Raul (1) ITA 229
3 Nedic,Andrej (1) BIH 238
4 Carballes Baena,Roberto (1) ESP 245
5 Nagal,Sumit (1) IND 248
6 Shelbayh,Abdullah (2) JOR 250
7 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 252
8 Romano,Filippo (2) ITA 306
9 Hemery,Calvin (1) FRA 321
10 Broska,Florian (1) GER 327
11 Blanch,Dali (1) USA 330
12 Pereira,Tiago (1) POR 332
13 Ajdukovic,Duje (1) CRO 345
PR 14 Maloney,Patrick (1) USA 348
15 Torres,Tiago (1) POR 354
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SANTA CRUZ
Heide,Gustavo BRA 120
Comesana,Francisco ARG 126
Dellien,Hugo BOL 129
Seyboth Wild,Thiago BRA 138
PR Meligeni Alves,Felipe BRA 162
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 164
Bueno,Gonzalo PER 175
Varillas,Juan Pablo PER 196
Midon,Lautaro ARG 197
Mena,Facundo ARG 220
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 224
Justo,Guido Ivan ARG 233
Barrena,Alex ARG 240
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 251
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 261
Roncadelli,Franco URU 264
Olivieri,Genaro Alberto ARG 274
Hardt,Nick DOM 275
Torres,Juan Bautista ARG 277
La Serna,Juan Manuel ARG 280
Boscardin Dias,Pedro BRA 284
ALTERNATES
1 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 293
2 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 328
3 Kicker,Nicolas (1) ARG 333
4 Zarate,Carlos Maria (1) ARG 344
5 Estevez,Juan (1) ARG 349
6 Aboian,Valerio (1) ARG 350
7 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 355
8 Mayo,Aidan (1) USA 356
9 Galan,Daniel Elahi (1) COL 368
10 Ficovich,Juan Pablo (1) ARG 370
11 Aguilar Cardozo,Joaquin (1) URU 384
12 Casanova,Hernan (1) ARG 397
13 Alves,Mateus (1) BRA 420
14 Dellien,Murkel (1) BOL 423
15 Johns,Garrett (1) USA 442
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CATANIA
Cecchinato,Marco ITA 161
Kolar,Zdenek CZE 189
Gill,Felix GBR 211
Cadenasso,Gianluca ITA 219
Houkes,Max NED 222
Searle,Henry GBR 230
Clarke,Jay GBR 247
Moeller,Marvin GER 256
Krumich,Martin CZE 257
Ribecai,Michele ITA 263
Gadamauri,Buvaysar BEL 267
Jianu,Filip Cristian ROU 283
Cuenin,Sean FRA 304
Kopp,Sandro AUT 308
Roca Batalla,Oriol ESP 310
Papoe,Radu Mihai ROU 315
Dalla Valle,Enrico ITA 317
Sanchez Jover,Carlos ESP 334
Damas,Miguel ESP 341
Geerts,Michael BEL 343
Almazan Valiente,Izan ESP NG 466
ALTERNATES
1 Forti,Francesco (2) ITA 357
2 Agamenone,Franco (1) ITA 367
3 Piraino,Gabriele (1) ITA 377
4 Wiskandt,Max (2) GER 380
5 Giunta,Massimo (1) ITA 381
6 Nikles,Johan (1) SUI 385
7 Caniato,Carlo Alberto (1) ITA 386
8 Chepelev,Andrey (1) 389
9 Pieri,Samuele (1) ITA 395
10 Vanshelboim,Eric (3) UKR 407
11 Nijboer,Ryan (1) NED 415
12 Lagutin,Pavel (1) 417
13 Taberner,Carlos (2) ESP 425
14 Hassan,Benjamin (4) LBN 428
15 Wessels,Louis (4) GER 430