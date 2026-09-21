Entry List Atp Almaty 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Almaty 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Daniil Medvedev è l’unico top-15 iscritto al torneo kazako, con Luciano Darderi pronto a fare punti importanti in questo finale di stagione anche qui. Non può mancare ovviamente il padrone di casa Bublik. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Almaty.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 ALMATY 2026
Medvedev,Daniil 6
Darderi,Luciano ITA 20
Bublik,Alexander KAZ 21
Rublev,Andrey 25
Khachanov,Karen 26
Etcheverry,Tomas Martin ARG 30
Tabilo,Alejandro CHI 32
Tsitsipas,Stefanos GRE 44
Tirante,Thiago Agustin ARG 52
Marozsan,Fabian HUN 59
Kecmanovic,Miomir SRB 60
Duckworth,James AUS 65
Diaz Acosta,Facundo ARG 72
Machac,Tomas CZE 74
Ugo Carabelli,Camilo ARG 75
Mannarino,Adrian FRA 78
Cilic,Marin CRO 79
Kovacevic,Aleksandar USA 80
ALTERNATES
1 Hijikata,Rinky (1) AUS 82
2 Atmane,Terence (1) FRA 83
3 Giron,Marcos (3) USA 85
4 Sonego,Lorenzo (1) ITA 86
5 Bellucci,Mattia (1) ITA 88
6 Vukic,Aleksandar (1) AUS 91
7 Shimabukuro,Sho (3) JPN 93
8 Fearnley,Jacob (3) GBR 94
9 Molcan,Alex (3) SVK 96
10 Walton,Adam (1) AUS 99
11 Dzumhur,Damir (3) BIH 100
12 Safiullin,Roman (1) 102
13 Virtanen,Otto (3) FIN 103
14 Shevchenko,Aleksandr (1) KAZ 109
15 Sweeny,Dane (1) AUS 110