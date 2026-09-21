Dimitrov e il vuoto lasciato dai Big Three: “Una parte di me ha lasciato il tennis”

Grigor Dimitrov continua a giocare, ma ammette di essersi progressivamente allontanato da quello che succede nel circuito ATP. Il bulgaro ha raccontato di non seguire più il tennis con la stessa attenzione di qualche anno fa, soprattutto dopo la fine dell’era dei Big Three.

“Devo essere onesto, da alcuni anni sono molto distante da ciò che succede nel circuito ATP”, ha spiegato Dimitrov. Il rapporto con il tennis è quindi cambiato, nonostante la sua carriera sia ancora in corso: “Continuo a giocare a tennis, ma ho smesso di essere interessato e informato su ciò che accade nel tennis”.

A pesare, secondo il bulgaro, è stato soprattutto il progressivo addio dei grandi protagonisti contro cui ha condiviso una parte importante della propria carriera. “Una parte di me ha lasciato il tennis quando Federer e Nadal si sono ritirati”, ha raccontato, prima di rivelare di aver parlato della stessa sensazione anche con Novak Djokovic: “So che è così anche per Djokovic, perché ne abbiamo parlato”.

Dimitrov ha così ripensato a un periodo in cui affrontare Federer, Nadal e Djokovic era una presenza quasi costante nella sua vita sportiva. Oggi, invece, il circuito gli appare molto più distante: il bulgaro ha ammesso di conoscere poco una parte dei giocatori che ne fanno attualmente parte e di non ritrovare quella particolare sensazione che accompagnava le sfide con i tre campioni.