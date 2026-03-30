Colpo Medjedovic, vittoria a Napoli e ritorno in Top 100

Per Hamad Medjedovic, il risultato della settimana appena trascorsa rappresenta una notevole iniezione di fiducia. Il serbo ha infatti conquistato il suo sesto titolo Challenger alla Tennis Napoli Cup, ponendo fine a un digiuno che durava da oltre un anno.

Nell’atto conclusivo del torneo, il classe 2003 ha sconfitto Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e trentanove minuti di gioco. Le maggiori difficoltà sono arrivate nei primi due turni, contro Hynek Barton e Stefanos Sakellaridis, uniche occasioni in cui ha lasciato per strada un set.

Sul fronte ranking arrivano segnali positivi: Medjedovic rientra in top 100, era numero 115 prima del torneo, e sale fino alla posizione numero 81, avvicinandosi nuovamente al suo best ranking di 57 ATP.

Il prossimo appuntamento sarà l’ATP 250 di Marrakech, dove farà il suo esordio assoluto e affronterà al primo turno il ceco Vit Kopriva, reduce dallo stop contro l’azzurro Francesco Forti al primo turno a Napoli. Un’ulteriore occasione per dare continuità alle proprie prestazioni e provare a muovere la casella dei titoli ATP, ancora ferma a zero.