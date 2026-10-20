Banca Mediolanum Florence Open, Ribecai agli ottavi: il toscano sfida Houkes

Prosegue il buon momento delle racchette toscane al Banca Mediolanum Florence Open. Dopo Samuele Pieri, anche Michele Ribecai conquista gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger in corso sui campi del Match Ball Firenze Country Club, a Bagno a Ripoli. Il ventitreenne lucchese ha superato il connazionale Jacopo Vasamì al termine di un derby azzurro disputato nell’arco di due giornate, mentre tra gli italiani festeggia anche Filippo Romano. Si ferma invece Gianluca Cadenasso, reduce dal titolo conquistato domenica a San Gregorio di Catania.

Ribecai, accompagnato in Toscana dal coach Ivano Pieri, ha avuto la meglio su Vasamì in un incontro condizionato dalla sospensione per oscurità di lunedì. Dopo i primi due set, la sfida è ripresa martedì con il terzo parziale: Vasamì è partito meglio, portandosi subito avanti di un break, ma il lucchese ha reagito, ristabilendo la parità e trovando poi l’allungo fino al 4-2. A quel punto, il ritiro dell’avversario per problemi fisici ha consegnato a Ribecai il passaggio del turno. Per il classe 2003, che punta a raggiungere entro la fine della stagione una classifica utile per accedere alle qualificazioni del prossimo Australian Open, il prossimo ostacolo sarà l’olandese Max Houkes, avversario mercoledì negli ottavi.

A regalare un’altra soddisfazione all’Italia ci ha pensato Filippo Romano. Il ventunenne spezzino ha offerto una prestazione convincente contro il rumeno Filip Cristian Jianu, chiudendo il confronto in meno di un’ora con il punteggio di 6-3 6-2. Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Lorenzo Giustino e il bulgaro Yanaki Milev, interrotta per oscurità sul 5-4 in favore dell’azzurro nel secondo set, dopo che Milev si era aggiudicato il primo parziale per 6-1.

Sul Centrale è arrivata invece l’eliminazione di Gianluca Cadenasso. Il genovese, reduce dal secondo titolo ATP Challenger della carriera conquistato domenica a San Gregorio di Catania, ha ceduto per 7-6 6-1 all’austriaco Sandro Kopp. Decisivo il tie-break del primo set, vinto dal ventiseienne di Schwaz, che nel secondo parziale ha poi preso il largo. Sarà proprio Kopp l’avversario di Samuele Pieri giovedì, in una sfida che metterà in palio un posto nei quarti di finale.

Non sono riusciti a superare il debutto neppure gli altri due italiani impegnati nel tabellone principale. La wild card Gabriele Piraino è stata sconfitta con un doppio 6-2 dal bosniaco Andrej Nedic, mentre Pierluigi Basile, nel confronto tra qualificati, ha ceduto allo spagnolo Alex Marti Pujolras per 6-4 1-6 6-3.

La giornata di martedì ha riservato sorprese anche per la rappresentanza britannica. Il numero 4 del tabellone, Felix Gill, è stato battuto per 7-6 6-1 dall’austriaco Filip Misolic, ex top 100 del ranking mondiale, mentre il numero 7 Jay Clarke è stato eliminato dal qualificato greco Dimitris Sakellaridis. Ha invece superato il turno Henry Searle, ventenne mancino di Wolverhampton e campione juniores a Wimbledon nel 2023, che ha sconfitto la wild card Massimo Giunta per 6-2 7-6.

Il programma di mercoledì prenderà il via alle ore 10, con ingresso gratuito al Match Ball Firenze Country Club. In calendario la conclusione di Giustino-Milev, i primi quattro incontri degli ottavi di finale del singolare e otto sfide di primo turno del doppio.

Sul Campo Centrale aprirà proprio il confronto tra Michele Ribecai e Max Houkes, seguito, non prima delle 12, dalla prosecuzione di Giustino-Milev. A seguire, spazio al derby romagnolo tra Federico Bondioli e Francesco Forti. Sul Campo 1 sono invece in programma le sfide Roca Batalla-Sakellaridis e Misolic-Almazan Valiente. Per il tennis toscano, i riflettori saranno puntati soprattutto su Ribecai, chiamato a proseguire il proprio percorso nel Challenger fiorentino.