Challenger 75 Cattolica 2026: buona la prima per Ferrari, sconfitto in due set Callejon Hernando

Gianmarco Ferrari vince all’esordio nel Challenger 75 di Cattolica 2026. L’azzurro supera lo spagnolo Sergio Callejon Hernando con il punteggio di 7-6(6) 6-0 in quasi due ore di gioco per accedere al secondo turno. Un ottimo inizio per il numero 468 del mondo, bravo a chiudere con un bagel dopo un primo parziale molto combattuto da un’ora e 22 minuti, in cui il toscano ha sprecato la possibilità di chiudere sul 5-4 e servizio dovendo arrivare al tie-break.
Ferrari è reduce dalla finale persa nell’ITF M25 di Grado contro il britannico Oliver Crawford e dalla sconfitta nel match di secondo turno nella prima edizione del torneo romagnolo per mano del bulgaro Pyotr Nesterov.
Al prossimo turno, Ferrari se la vedrà con un altro spagnolo, ovvero il numero 203 del mondo e nona testa di serie Roberto Carballes Baena, uscito indenne con un doppio 6-4 dalla sfida di primo turno contro il tedesco Max Hans Rehberg.