Coppa Davis, i tie-break più lunghi della storia: Cobolli-Bergs in top 10

Il tie-break del terzo set tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs si è rivelato uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni nel tennis maschile. Vinto per 17-15 dall’azzurro, ha mandato in visibilio la SuperTennis Arena di Bologna ma soprattutto ha spedito in finale di Coppa Davis l’Italia per il terzo anno consecutivo. Non capita spesso di assistere a tie-break così lunghi e lottati, con continui ribaltamenti di fronte e match point da entrambe le parti. Numeri alla mano, tuttavia, per quanto epico sia stato in realtà è solo il sesto più lungo nella storia della competizione. Di seguito la classifica completa.

20-18

Krawietz/Mies vs Gonzalez/Mayer – 2019

19-17

Kim vs Khan – 2003

Istomin vs Qureshi – 2018

18-16

Ignatik vs Delic – 2012

Basic vs Jaziri – 2016

17-15

Cobolli vs Bergs – 2025

16-14

Dondo vs Marin – 1999

Leong vs Zaatini – 2005

Gil vs Delic – 2010

Kavcic vs Elias 2014

Lorenzi vs Chiudinelli – 2016

Rune vs Hossam 2018

Kokkinakis vs Shelton – 2024

Bertola vs Landaluce – 2025