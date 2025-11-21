Coppa Davis, i tie-break più lunghi della storia: Cobolli-Bergs in top 10

Il tie-break del terzo set tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs si è rivelato uno dei più entusiasmanti degli ultimi anni nel tennis maschile. Vinto per 17-15 dall’azzurro, ha mandato in visibilio la SuperTennis Arena di Bologna ma soprattutto ha spedito in finale di Coppa Davis l’Italia per il terzo anno consecutivo. Non capita spesso di assistere a tie-break così lunghi e lottati, con continui ribaltamenti di fronte e match point da entrambe le parti. Numeri alla mano, tuttavia, per quanto epico sia stato in realtà è solo il sesto più lungo nella storia della competizione. Di seguito la classifica completa.
20-18
Krawietz/Mies vs Gonzalez/Mayer – 2019
19-17
Kim vs Khan – 2003
Istomin vs Qureshi – 2018
18-16
Ignatik vs Delic – 2012
Basic vs Jaziri – 2016
17-15
Cobolli vs Bergs – 2025
16-14
Dondo vs Marin – 1999
Leong vs Zaatini – 2005
Gil vs Delic – 2010
Kavcic vs Elias 2014
Lorenzi vs Chiudinelli – 2016
Rune vs Hossam 2018
Kokkinakis vs Shelton – 2024
Bertola vs Landaluce – 2025