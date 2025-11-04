Atp 250 Atene 2025, Musetti: “Qui per vincere torneo e andare alle Finals”

Partirà contro Stan Wawrinka l’avventura di Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Atene. Due gli obiettivi del carrarino: vincere il primo titolo della stagione (il terzo complessivo) e qualificarsi alle ATP Finals. Il forfait a Metz di Felix Auger-Aliassime permette infatti al numero due d’Italia di abbandonare ogni calcolo ed essere certo di staccare un biglietto per Torino in caso di successo finale in Grecia.

ATENE-TORINO SOLO ANDATA

“Fin qui è stata una stagione fantastica. Se guardo indietro a tutti gli obiettivi che sono riuscito a raggiungere quest’anno posso dire che è di gran lunga la migliore della mia carriera”. Questa la valutazione che dà a sé stesso Musetti in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali ATP.

Se è vero che la stagione dell’allievo di Simone Tartarini può considerarsi ottima, è altrettanto vero che il poter rientrare tra gli otto migliori tennisti della stagione rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta: “Vedremo cosa accadrà questa settimana. Sono qui ad Atene con l’obiettivo di vincere il titolo e qualificarmi per Torino. Sarà tosta perché ci saranno giocatori molto forti su questa superficie ma proverò a pensare match dopo match come faccio a ogni torneo”.

Un torneo che non sarà certamente semplice da conquistare per il numero due del seeding considerata la presenza dall’altro lato del tabellone di un Novak Djokovic che vorrà presentarsi nel capoluogo piemontese con il centunesimo titolo in bacheca