Maestrelli oltre la paura

Bella qualificazione al main draw di Melbourne per il pisano Francesco Maestrelli, nato dicembre 2002, 140 e rotti del mondo.

Un giocatore che 3 anni fa, ad appena 20 anni, sembrava sul punto di esplodere (qualcuno ricorderà il match point mancato contro Nuno Borges nell’ultimo turno di quali allo US Open del 2022) e che poi, tra lacune tecniche non risolte, aspettative premature e un carattere emotivo e cerebrale, si era avvitato in una brutta crisi, con relativo crollo in classifica, tanta ansia e tanta confusione.

Tre anni dopo, rieccolo protagonista nelle quali Slam, e stavolta è quella buona.

Ansie e tremori ci sono ancora (oggi nel primo set contro Lajovic non riusciva nemmeno a respirare per la tensione) ma nel frattempo il ragazzo ha messo su una solidità diversa, frutto del lavoro enorme svolto in questi anni con i suoi tecnici Giovanni Galluppo, head coach, e Gabrio Castrichella, che lo segue per la Federazione.

L’anno scorso Maestrelli ha vinto ben 3 challenger, con una prepotente risalita in classifica (era sceso oltre il numero 300) grazie soprattutto a un gran lavoro di affinamento tecnico sul servizio (dove il ragazzo, un marcantonio di 1,95, non sfruttava a dovere la statura) sulla meccanica del diritto e soprattutto sulla capacità di giocare sciolto, senza tensioni e contrazioni eccessive, in modo da capitalizzare al massimo le grandi qualità fisiche.

Maestrelli infatti è probabilmente uno degli atleti più dotati del circuito. Alto e potente, ma anche rapidissimo, esplosivo, resistente. Da quel punto di vista non gli manca davvero nulla.

Ora arriva questa bella qualificazione, e l’auspicio è che si tratti solo del primo passo verso il tennis che conta. Per l’abnegazione e l’impegno che ci mette, lo meriterebbe alla grande.

Roberto Commentucci