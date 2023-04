Montecarlo: in scena la ‘quarta’ tra Musetti e Nardi

Non sarà una prima volta tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi. Anzi. Il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 sarà infatti la quarta sfida, analizzando le loro carriere giovanili e professionistiche, tra i due talenti del tennis italiano. In palio, nel Principato, ci sarà un match (presumibilmente) contro Novak Djokovic in ottavi di finale. Ma dove si sono affrontati in passato?

La prima sfida risale al 2016 nella semifinale dei campionati italiani under 14 (‘Trofeo Federico Luzzi’) in scena alla Virtus Tennis Bologna. Spazio Tennis si occupò del torneo e trovate il resoconto integrale QUI. A imporsi fu Musetti, di un anno più grande (classe 2002 contro 2003), con il punteggio di 6-3 6-2. Musetti trionfò poi in finale, in rimonta, contro Lorenzo Rottoli con lo score di 6-7 6-1 6-3

Il secondo scontro diretto si disputò nel prestigioso torneo internazionale under 18 ‘Città di Firenze‘ del 2018. Fu un match di secondo turno e Musetti, testa di serie n.1, vinse con un periodico 6-4. Anche in quel caso ‘Muso’ andò in fondo al torneo conquistando la finale sul tedesco Zima 7-6 6-4. Nardi era due anni sotto età: passò tre turni di qualificazione e vinse un match nel main draw.

La terza sfida, unica giocata a livello professionistico, risale al 2019. Nel $25.000 di Santa Margherita di Pula, al primo turno, a vincere fu Luca Nardi in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-3. All’ostacolo successivo fu Julian Ocleppo a sbarrare la strada al marchigiano.

I ragazzi sono diventati grandi e (molto) grande è il nuovo palcoscenico. La ‘quarta’ (di tante) è servita.

