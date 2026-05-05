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Internazionali d’Italia 2026: Trevisan ko, Gibson vince in tre set e si prende il secondo turno

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Martina Trevisan all'ATV Bancomat Tennis Open 2025
Foto Mattia Martegani

Non riesce a completare la rimonta Martina Trevisan, che cede in tre set a Talia Gibson, con il punteggio di 6-4 0-6 6-3, in poco più di due ore, nel primo turno degli Internazionali d’Italia.

Un’occasione persa dall’azzurra classe ’93 che sembrava avere la situazione in controllo dopo l’ottimo secondo parziale e il break di vantaggio in ben due occasioni nel set decisivo. La numero 62 del ranking mondiale grazie al maggior qualità e fiducia nei propri mezzi riesce così ad evitare la sconfitta. Prosegue il momento negativo della toscana, alla terza sconfitta consecutiva, e con un periodo complicato, cominciato con l’infortunio al piede all’inizio del 2025, ancora non del tutto alle spalle.

Al secondo turno l’australiana affronterà Diana Shnaider, tennista numero 20 del ranking mondiale che in quest’annata non ha ancora trovato continuità di risultati.

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