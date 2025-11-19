Flavio Cobolli: dal Tennis Garden alla Coppa Davis (VIDEO)

Flavio Cobolli è pronto a difendere i colori azzurri, da numero 1, nella Final 8 di Coppa Davis. Il romano (che in realtà è nato a Firenze), figlio d’arte e allievo del papà Stefano, tiene in maniera particolare alla Nazionale, che ha sempre rappresentato un sogno nel cassetto. In questo video del 26 aprile 2022, prodotto da Spazio Tennis e Vibes Media con immagini d’epoca, ripercorriamo una giornata insieme a Flavio e Stefano (con cameo di Edoardo Bove) sino al match con Borna Coric al Challenger di Roma Garden. Una sorta di epifania del tennis di Cobolli. Di strada, tre anni e mezzo dopo, ne ha fatta davvero tanta, passando dal numero 143 a un best ranking di numero 17 ATP. Interviste di Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli, editor Alessandro Nizegorodcew.