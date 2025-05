In Castello fioccano le sorprese: gli Internazionali di Brescia perdono le prime due favorite Semenistaja e Chwalinska

Uno degli aspetti più interessanti di tornei come gli Internazionali femminili di Brescia – Carolina Zani Melanoma Foundation è che, in virtù di un livello medio estremamente omogeneo, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Nei quarti di finale di venerdì, sul Centrale del Tennis Forza e Costanza 1911 se ne sono consumati un paio nel giro di un’ora e mezza, con l’uscita di scena, una dopo l’altra, delle due principali favorite del tabellone. La prima a salutare il torneo del Castello (almeno in singolare, visto che sabato sarà in campo per la finale del doppio) è stata la polacca Maja Chwalinska, numero 2 del seeding, superata per 6-4 6-3 dalla statunitense Caty McNally, alla quinta vittoria sulla terra battuta bresciana, dove è partita dalle qualificazioni. Ma è una sorpresa relativa: il ranking attuale dava ampiamente favore alla mancina dell’Est Europa, numero 133 Wta, ma in termini di trascorsi non c’è paragone, con l’americana già capace di arrivare a un passo dalle prime 50 del mondo prima di perdere terreno. Ma a nemmeno 24 anni ha ancora tutto il tempo per risalire e pure le possibilità, visto che la qualità del suo tennis non è cambiata, a partire da un diritto veramente pesante, cercato sempre alla prima occasione utile. È stato proprio quel fondamentale una delle chiavi del brillante successo, frutto di un primo set dominato e di un secondo iniziato meglio dalla rivale (subito avanti per 2-0) ma poi ripreso in mano dalla giocatrice dell’Ohio, promossa in semifinale dopo un’ora e 42 minuti.

Curiosamente, oltre che alla Chwalinska lo stesso punteggio di 6-4 6-3 è costato l’eliminazione anche alla favorita numero uno Darja Semenistaja, che si era salvata al terzo set sia al primo sia al secondo round, ma al terzo impegno non ha trovato le contromisure al bel tennis della ventenne ceca Dominika Salkova, protagonista di un match vicino alla perfezione. Nel primo set si è fatta bastare una distrazione della rivale per trovare l’unico break, proprio nell’ultimo game, mentre nel secondo parziale ha dovuto rincorrere (1-3) ma non ha cambiato il proprio piano di gioco, sicura che avrebbe pagato. Ha avuto ragione, visto che con cinque game di fila ha ribaltato l’equilibrio e chiuso in 81 minuti, regalandosi la prima semifinale del 2025. Per lei, sabato ci sarà la qualificata (di lusso) Kaja Juvan, che nel match – di altissimo livello – che ha chiuso il programma di venerdì ha sconfitto con un doppio 6-3 l’australiana Astra Sharma, n.4 del seeding. Nell’altra semifinale, Caty McNally sfiderà invece l’austriaca Julia Grabher, promossa per 7-6 6-4 contro la giapponese Kyoka Okamura. Sabato al Tennis Forza e Costanza 1911 si parte alle 11, con la finale del doppio fra le coppie Knutson/Semenistaja e Chwalinska/Kraus. Alle 14.30 la semifinale Grabher-McNally, non prima delle 17 Salkova-Juvan La finale del singolare è invece in programma per domenica alle 10.30. Sempre con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Dominika Salkova (Cze) b. Darja Semenistaja (Lat) 6-4 6-3, Kaja Juvan (Slo) b. Astra Sharma (Aus) 6-3 6-3, Julia Grabher (Aut) b. Kyoka Okamura (Jpn) 7-6 6-4, Caty McNally (Usa) b. Maja Chwalinska (Pol) 6-4 6-3.

Doppio. Semifinali: Knutson/Semenistaja (Cze/Lat) b. Gamiz/Zantedeschi (Ven/Ita) 6-4 2-6 10/3, Chwalinska/Kraus (Pol/Aut) b. Fita Boluda/In-Albon (Esp/Sui) 2-6 6-1 10/7.

