Anisimova si separa da coach Vleeshouwers: “È stato un bel viaggio” (FOTO)

Amanda Anisimova ha annunciato, tramite un post sui social, la separazione con il suo allenatore Hendrik Vleeshouwers (detto Rick). Dopo quasi due anni di collaborazione, e molti ottimi risultati ottenuti, si separano le loro strade.

Non è un caso, infatti, che la maggior parte dei successi conquistati nella carriera della statunitense siano arrivati proprio a partire dall’estate del 2024: il raggiungimento della terza posizione nel ranking mondiale nel gennaio di quest’anno, le due finali Slam consecutive a Wimbledon e US Open del 2025 e due titoli WTA 1000.

La classe 2001 ci ha tenuto a ringraziare l’olandese per i bei momenti trascorsi e il valore attribuito alla persona prima che alla tennista: “È stato un bel viaggio insieme. Grazie Rick, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Per vedermi e trattarmi come un essere umano, prima che come un atleta. Ti auguro felicità e successo in qualsiasi cosa farai”.