ATP 500 Halle 2026: Fritz piega Zverev e vola in finale

La prima delle due semifinali dell’ATP 500 di Halle ha visto affrontarsi il tedesco Alexander Zverev contro l’americano Taylor Fritz. Ne è uscito vincitore lo statunitense, dopo una battaglia di due ore e quarantaquattro minuti finita 6-7 6-4 7-5 al terzo set.

Una semifinale dove Zverev nel secondo set sembrava sull’orlo del ritiro, avendo richiesto l’intervento del fisioterapista off-court e mettendo in scena un linguaggio del corpo tutt’altro che incoraggiante, prendendo persino warning per time violation. Poi il risveglio nel terzo set, che non è però bastato a contenere un Taylor Fritz che ha iniziato la sua stagione su erba in forma eccezionale, giunto precedentemente in finale anche Stoccarda. Si guadagna, allora, Fritz la finale del Terra Wortmann Open, dove affronta uno tra Daniel Altmaier e Frances Tiafoe.

Si sono affrontati, Fritz e Zverev, per la quindicesima volta in carriera. Una rivalità che ha avuto inizio nel 2016 a Washington, e da lì in poi ha sempre regalato grande spettacolo e livello. Porta Fritz a 10-5 l’head-to-head, a 3-2 i confronti diretti su erba, dato incoraggiante anche in ottica Wimbledon per il californiano, che si riconferma la criptonite di Zverev, in questa circostanza limitato anche ai problemi alla schiena.

Ventiduesima finale in carriera per Fritz e settima su erba: prima di Fritz, solo Federer era riuscito, nello stesso anno, ad arrivare in finale su erba sia a Stoccarda che ad Halle, nel 2018.