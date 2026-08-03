ATP 500 Washington 2026: 1000 biglietti gratuiti per la finale Fritz-Jodar

La finale tra Taylor Fritz e Rafael Jodar, valida per il titolo dell’ATP 500 di Washington 2026 e inizialmente prevista per domenica 2 agosto, è stata rinviata a causa del maltempo. Per evitare di assistere a un match con gli spalti vuoti, la direzione del torneo è andata incontro ai tifosi offrendo l’ingresso gratuito alle prime 1000 persone che si recheranno al William H.G. FitzGerald Tennis Center. Tutti i biglietti acquistati e validi per domenica 2 agosto resteranno ovviamente utilizzabili.

Il match sarà di particolare interesse anche per il tennis italiano. Grazie al rinvio della sfida, infatti, è iniziata una nuova settimana per la classifica ATP e ciò ha permesso a Flavio Cobolli di diventare numero 8 del mondo, suo best ranking. Qualora Fritz dovesse conquistare il trofeo, tornerebbe davanti all’azzurro. Il maltempo, però, ha comunque regalato a Flavio l’ottavo gradino del ranking almeno per un giorno.

“I biglietti di domenica saranno validi per le finali di oggi. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per le prime 1000 persone, con l’obiettivo di creare la migliore atmosfera possibile durante gli incontri. Il parcheggio A sarà accessibile a chi è in possesso del relativo pass. Il servizio navetta per i tifosi inizierà alle ore 10:00. Si consiglia di utilizzare i servizi di ride sharing”.