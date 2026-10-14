Cobolli quinto, Medvedev corre e Djokovic ci prova: il punto sulla Race

La corsa per le ATP Finals 2026 è più accesa che mai. A pochi giorni dal termine della Race, sono 5 i posti rimanenti con diversi giocatori pronti a volare a Torino per l’ultimo torneo dell’anno, in programma dal 15 al 22 novembre. Oltre al Masters 1000 di Shanghai ancora in corso, saranno decisivi un ‘250’ (Almaty, Bruxelles o Lione), un ‘500’ (Vienna o Basilea) e l’ultimo ‘1000’ della stagione che si terrà a Parigi dal 2 all’8 novembre. Già qualificati Alexander Zverev, certo di concludere l’anno da numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, rientrato dopo l’infortunio al polso dello scorso aprile, e Ben Shelton, che allo US Open ha raggiunto la prima finale Slam della carriera. Decisivo il forfait di Jannik Sinner, ancora secondo nella Race con 7950 punti e fuori fino al 2027, che ha liberato un posto per Torino, attualmente occupato da Alex de Minaur.

Cobolli per blindare il quinto posto

In quinta posizione con 3540 punti troviamo il nostro Flavio Cobolli, a caccia della prima partecipazione alle Finals nella stagione in cui ha raggiunto anche la prima finale Major della carriera al Roland Garros, persa al quinto set contro Zverev. L’azzurro, che sembrava vicinissimo al traguardo, dopo Wimbledon (quarti di finale) non è riuscito a ottenere i risultati sperati, se non per la semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati. 4 sconfitte all’esordio per l’azzurro, rispettivamente nel ‘250’ di Umago, nel ‘500’ di Pechino e nei ‘1000’ di Montreal e Shanghai, che, però, ha il vantaggio di poter decidere il proprio futuro, senza dover guardare i risultati dei suoi avversari.

Gli inseguitori

Appena dietro al romano, a soli 160 punti, c’è Frances Tiafoe, autore di una stagione di altissimo livello, coronata dalla semifinale raggiunta a New York. In settima posizione, invece, il francese Arthur Fils con 3325 punti, uscito sconfitto all’esordio a Shanghai proprio come l’americano, ma che, nonostante qualche problema fisico, in questo 2026 ha trionfato nell’ATP 500 di Barcellona e nel ‘1000’ di Cincinnati.

Volano, invece, nel ‘1000’ cinese Daniil Medvedev e Alex de Minaur, rispettivamente ottavo (3320 pti) e nono (2880) nella corsa alle Finals. Il russo ha superato agli ottavi il rivale Stefanos Tsitsipas, mentre l’australiano ai quarti se la vedrà con Zverev, primo nella Race per punti guadagnati nel 2026 (8950). In caso di trionfo a Shanghai, Medvedev, che sta giocando a un livello altissimo, toccherebbe quota 4020 punti, strappando così la quinta posizione a Cobolli.

Djokovic, a Parigi per centrare le Finals

Al decimo posto con 2840 punti, a 39 anni suonati, c’è l’intramontabile Novak Djokovic, che dopo il forfait dello scorso anno, ha dichiarato di voler partecipare alle Finals in caso di qualificazione. Reduce dal settimo trionfo all’ATP 500 di Pechino e dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, il 24 volte campione Slam ha rivelato che da qui al termine della Race disputerà solo l’ultimo ‘1000’ della stagione a Parigi, torneo che in carriera ha alzato ben 7 volte. Un risultato importante in Francia e qualche sconfitta prematura dei suoi colleghi potrebbero permettere a ‘Nole’ di qualificarsi per la 19esima volta in carriera al torneo di fine anno.

Primo nella Race per le Next Gen ATP Finals, il classe 2006 Rafael Jodar è in lotta anche per un posto tra i migliori 8 della stagione nel circuito maggiore. Ancora impegnato a Shanghai, lo spagnolo al momento è a quota 2709 punti in undicesima posizione e, nel caso in cui riuscisse a vincere il primo ‘1000’ della sua carriera proprio in Cina, salirebbe a 3509 superando Tiafoe. Più indietro Taylor Fritz (2530 pti) che, uscito al terzo turno a Shanghai, per qualificarsi avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo.