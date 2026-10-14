Masters 1000 Shanghai 2026: Medvedev supera Tsitsipas e insegue le Finals

Il 16esimo capitolo della rivalità tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas se lo porta a casa il russo. 6-4 7-5 il punteggio per l’ex numero 1 del mondo che in 1 ora e 24 minuti stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026 e mette a segno l’undicesima vittoria in carriera contro il greco. Un match molto equilibrato, come spesso capita tra questi due giocatori, deciso da un break per set da parte di Medvedev, bravo a non concedere nemmeno una palla break all’avversario e a capitalizzare le poche occasioni avute.

Reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Hangzhou e dalla semifinale persa nell’ATP 500 di Pechino per squalifica contro Novak Djokovic, il moscovita sta dando il tutto per tutto in questo finale di stagione, a un mese esatto dalle Nitto ATP Finals di Torino. Nella Race stagionale, Medvedev si trova in ottava posizione a quota 3220 punti e il risultato nel ‘1000’ cinese potrebbe essere decisivo per un’eventuale qualificazione.

Tsitsipas è tornato?

Un’altra prova di livello da parte del nativo di Atene che, dall’inizio della sua collaborazione a fine agosto con il coach Patrick Mouratoglou, sta ottenendo risultati degni di nota. Allo US Open ha raggiunto gli ottavi di finale perdendo dal finalista e padrone di casa Ben Shelton, per poi vincere entrambi i match giocati in Coppa Davis nel tie con la Slovacchia. Grazie alle prestazioni nella tournee asiatica, Tsitsipas adesso si trova in 39esima posizione nel live ranking, ancora lontano dal suo best ranking di numero 3 del mondo (2021), ma più vicino in termini di sicurezza nei propri mezzi. A pochi giorni dalla fine della stagione, i presupposti per fare bene nel 2027 ci sono tutti.