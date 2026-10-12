Zverev sarà il nuovo numero uno di fine anno: è il 20° nella storia a riuscirci

L’eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2026 ha regalato ad Alexander Zverev la certezza matematica: sarà lui a chiudere la stagione in vetta al ranking ATP. Il tedesco diventa così il 20° tennista dalla pubblicazione delle classifiche (1973), a conquistare il numero uno di fine anno.

Si tratta, inoltre, di un primato storico anche per il suo Paese: Zverev è infatti il primo tedesco in assoluto a riuscirci e il 12° europeo nella storia dell’ATP, oltre che il settimo consecutivo dopo l’era di Andy Roddick. Tra tutti i tennisti arrivati in vetta per la prima volta a fine stagione, Sascha è il terzo più anziano di sempre, superato solo da Andre Agassi (1999) e Andy Murray (2016).

È anche la prima volta nella storia che un giocatore ottiene la certezza matematica di chiudere l’anno da numero uno al mondo senza essere mai stato, fino a quel momento, al vertice della classifica per neppure una settimana. Zverev potrebbe infatti effettuare il primo sorpasso su Jannik Sinner la settimana del torneo ATP 500 di Vienna.