Internazionali d’Italia 2026: Djokovic e Tsitsipas si alleneranno in Piazza del Popolo

Nel cuore di Roma, il tennis conquista anche Piazza del Popolo. Sul campo presente all’interno della suggestiva cornice del centro storico, infatti, a poche ore dal via del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia, si alleneranno due grandi protagonisti del circuito come Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, offrendo agli appassionati un’occasione rara per vederli da vicino fuori dal contesto tradizionale del Foro Italico. Nella pomeriggio di martedì 5 maggio, il greco, numero 75 del mondo, scenderà in campo alle 15:30, mentre il serbo, che occupa la quarta posizione nel ranking, è atteso alle 17:00.
Un appuntamento che unisce spettacolo e atmosfera, portando il grande tennis tra la gente e contribuendo ad accendere l’attesa per l’inizio del Masters 1000 romano. Un antipasto suggestivo, nel cuore della Capitale, prima che la competizione entri nel vivo.