Kyrgios sospeso in via provvisoria: positivo alla cocaina

Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso in via provvisoria dall’ITIA (International Tennis Integrity Agency) dopo essere risultato positivo alla benzoilecgonina, un metabolita della cocaina. Il controllo è stato effettuato il 22 giugno, durante il torneo ATP 250 di Maiorca.

Il finalista di Wimbledon 2022 è stato sottoposto a un controllo antidoping durante il torneo spagnolo. Il 17 luglio, un laboratorio accreditato dalla WADA ha confermato la presenza della sostanza. La cocaina è vietata durante le competizioni ed è inserita nell’elenco delle sostanze proibite dall’Agenzia mondiale antidoping. La sospensione è entrata in vigore il 4 agosto. In casi come questo il provvedimento provvisorio è obbligatorio. Kyrgios può presentare ricorso contro la sospensione, ma al momento non lo ha ancora fatto.

L’australiano, ex numero 13 del mondo nel 2016, non potrà giocare nei tornei organizzati o riconosciuti da ATP, WTA, Slam e federazioni nazionali. Durante la sospensione non potrà nemmeno allenare o assistere agli eventi. L’ITIA ha fatto sapere che continuerà a garantire a Kyrgios il supporto previsto dal programma antidoping mentre il caso seguirà il suo iter.