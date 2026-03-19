Masters 1000 Miami 2026: Berrettini ok con Muller, al secondo turno c’è Bublik

Matteo Berrettini vince e convince all’esordio nel Masters 1000 di Miami 2026. L’azzurro, che difende i quarti di finale del 2025, rifila un netto 6-4 6-2 (1h23min) al francese n.90 ATP Alexandre Muller, in lenta ripresa dall’infortunio al polpaccio, e si guadagna un posto nel secondo turno ai Miami Gardens. Prestazione al limite della perfezione al servizio per Berrettini, che mette in campo più del 70% di prime (73%) e concede le briciole in risposta (quattro palle break tutte nell’ultimo game) al 29enne transalpino, in grande difficoltà con i fondamentali a causa del fastidioso vento della Florida. Solido e cinico l’azzurro, bravo a sfruttare quattro delle sette palle break offerte dall’avversario. Il 29enne romano al secondo turno se la vedrà con Alexander Bublik, testa di serie numero 10 e reduce da una sorprendente eliminazione al terzo turno a Indian Wells per mano del n.98 del mondo Hijikata.

LA PARTITA

Il vento della Florida condiziona l’avvio di primo set. Nonostante tanti errori non forzati con il dritto, Berrettini riesce a sfruttare le incertezze al servizio di Muller per portarsi avanti di un break sul 3-1. In battuta il romano concede le briciole e chiude il primo parziale 6-4 in 44 minuti. In apertura di secondo set Berrettini mette insieme un ottimo game in risposta e, alla prima chance di break concessa dal francese, allunga sul 2-0. Muller fatica a trovare ritmo nello scambio e, dopo aver salvato una palla del doppio break nel quinto game, è costretto a cedere per la seconda volta il servizio scivolando sul 5-2. Qualche piccola difficoltà nel finale per Berrettini, che salva quattro palle break e chiude 6-2 in 39 minuti.

BERRETTINI-BUBLIK: I PRECEDENTI

Sarà il secondo incontro tra Berrettini e Bublik, che si sono incrociati solamente nel 2021 nell’ATP 250 di Antalya (cemento outdoor) con vittoria kazaka in due set. Bublik parte favorito, ma si giocherà molto probabilmente su pochi punti e il romano dovrà approfittare dei passaggi a vuoto, ultimamente meno frequenti ma sempre presenti, del 28enne nato a Gatcina.