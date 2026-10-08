Masters 1000 Shanghai, Arnaldi convince all’esordio: Tomic battuto in due set

Matteo Arnaldi parte con il piede giusto al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro supera Bernard Tomic per 6-3, 6-1 e conquista una vittoria convincente all’esordio nel torneo cinese. Dopo l’eliminazione all’ATP 500 di Tokyo contro Carlos Alcaraz, Arnaldi ritrova subito il successo contro l’australiano, ex numero 17 del mondo, tornato nel main draw di un Masters 1000 dopo 2.618 giorni.

Arnaldi parte subito forte e prende in mano il gioco. L’azzurro serve bene, trova profondità con i colpi da fondo e riesce a comandare gli scambi, mettendo Tomic sotto pressione. L’australiano prova a rimanere agganciato alla partita, ma Arnaldi è più continuo e incisivo nei momenti importanti. Il primo set si chiude così sul 6-3 in favore dell’italiano.

Anche nel secondo parziale il copione non cambia. Arnaldi continua a spingere e conquista immediatamente i primi quattro game di fila giocando un tennis pressoché perfetto, mentre Tomic fatica a trovare ritmo e soluzioni per contrastare il gioco dell’azzurro. Il classe 2001 mantiene alta l’intensità e mette in grossa difficoltà l’australiano, che prova a rientrare in partita senza però riuscirci. Il venticinquenne mette in campo l’89% di prime, contro il 67% di Tomic, riuscendo così a mantenere un’elevata continuità nei propri turni di battuta per tutto il match.

Il tennista nato a Sanremo conclude l’opera vincendo per 6-1 il secondo parziale accedendo al turno successivo, dove sfiderà lo statunitense Taylor Fritz. Il vincente di questo match incontrerà a sua volta uno tra Darderi e Tsitsipas.