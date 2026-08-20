Nasce il “Grand Slam Player Advisory Council”: più voce ai giocatori

Lo US Open chiuderà la stagione degli Slam per il 2026. Al termine di Flushing Meadows, in programma dal 30 agosto al 13 settembre, verrà introdotto il “Grand Slam Player Advisory Council”. Un vero e proprio canale di comunicazione e raccordo tra l’insieme dei giocatori e la direzione dei 4 Major. Dopo i recenti dissapori cominciati al Roland Garros sulla dubbia distribuzione del montepremi proprio nei quattro tornei più prestigiosi dell’anno, il consiglio si pone come obiettivo quello di mettere al centro il sostegno e il benestare dei tennisti, delineando un futuro coadiuvato da visioni condivise e parallele.

Sia al maschile che al femminile, il consiglio metterà in primo piano i problemi dei giocatori del circuito senza distinzioni di classifica cercando un punto d’incontro con le organizzazioni dei diversi Slam. “Gli Slam sono gli eventi più importanti dell’anno e quelli a cui i giocatori danno priorità e sui quali si concentrano nel corso della stagione — ha detto Jessica Pegula, finalista dello US Open nel 2024 —. Il loro impatto sulla carriera di un tennista non può essere sottovalutato ed è per questo che è così importante per noi avere voce in capitolo sulle questioni che riguardano questi tornei. La creazione di questo Consiglio dei giocatori rappresenta proprio questo e sono felice che gli Slam abbiano avanzato questa proposta”.

Per la prima volta, i tennisti in prima persona potranno far sentire la loro voce, portando sul tavolo temi per il confronto e il dibattito comune. “Avere un posto al tavolo con gli Slam è qualcosa che desideravamo da tempo, quindi sono davvero felice di vedere nascere questo Consiglio — ha sottolineato Ben Shelton, fresco vincitore del Masters 1000 di Montreal —. Offre a noi giocatori una reale opportunità di far sentire la nostra voce, contribuire al confronto e aiutare a plasmare i tornei anche al di là di ciò che accade in campo”.