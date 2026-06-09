Challenger 125 Ilkley 2026, Maestrelli: esordio amaro, Gea passa in tre set

Francesco Maestrelli esce di scena al primo turno al Challenger 125 di Ilkley 2026, sconfitto 7-6(4) 3-6 6-1 in 1 ora e 55 minuti da Arthur Gea. La stagione 2026 per il toscano si è notevolmente complicata dopo un inizio scintillante. Tra gennaio e marzo, infatti, l’italiano ha conquistato il secondo turno all’Australian Open, la finale del Challenger 75 di Tenerife 1 e la qualificazione al Masters 1000 di Indian Wells. Dopodiché otto sconfitte consecutive e una sola vittoria, al primo turno di qualificazioni del Roland Garros. Anche la stagione sull’erba non comincia nel migliore dei modi, ma Maestrelli ha tutte le carte e i mezzi tecnici per uscire da questa spirale negativa.