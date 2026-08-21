Rybakina, l’infortunio preoccupa: “Ho dolore a camminare, è successo qualcosa”

Elena Rybakina è stata costretta al ritiro nel quarto di finale contro Iga Swiatek del WTA 1000 di Cincinnati 2026 a causa di un infortunio. A fermare la corsa della kazaka e impedirle almeno momentaneamente di agguantare la prima posizione mondiale è stato un problema al piede. Come riportato da AP, Rybakina ha commentato: “Non mi sento benissimo, ho male a camminare ma ne sapremo di più dopo la risonanza magnetica“.

“È un problema che che mi infastidisce da tempo, ma credevo fosse sotto controllo – ha proseguito l’attuale numero 2 del ranking WTA -. Prima della partita mi sentivo a posto, sfortunatamente è bastato un movimento sbagliato ed è successo qualcosa“. Destano dunque preoccupazione le condizioni di Rybakina a poche settimane dall’inizio dello US Open in programma dal 31 agosto al 13 settembre. L’ultimo Slam stagionale sarà anche un crocevia importante per la conquista del numero 1 al mondo WTA, con la kazaka che è la grande favorita e avrebbe buone chances di salire in vetta alla classifica anche nel malaugurato caso in cui dovesse dare forfait.