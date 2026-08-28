Sinner è il tennista più pagato degli ultimi dodici mesi: superato Alcaraz, guadagni da 58 milioni di dollari

Jannik Sinner è il tennista più pagato al mondo nel 2026. A certificarlo è Forbes, che ha pubblicato la tradizionale classifica dedicata ai giocatori con i maggiori guadagni negli ultimi dodici mesi. Il numero 1 del mondo guarda tutti dall’alto non so nel ranking, ma anche sotto il profilo economico, con 58 milioni di dollari di introiti complessivi, superando Carlos Alcaraz, fermo a 53,7 milioni. Una leadership costruita soprattutto grazie ai risultati ottenuti sul campo, che hanno permesso all’azzurro di raggiungere cifre mai registrate prima nella graduatoria della rivista statunitense.

Sinner davanti a tutti: 58 milioni di dollari

Sono 23 milioni di dollari i guadagni on-court stimati da Forbes per Sinner negli ultimi dodici mesi, a cui si aggiungono altri 35 milioni provenienti da sponsorizzazioni, esibizioni e attività fuori dal campo. Un totale che permette all’altoatesino di scalzare il murciano dal primo posto che ha occupato per ben due anni. A impressionare è soprattutto la quantità di denaro guadagnata in prize money. I 23 milioni di dollari on-court rappresentano infatti il dato più alto mai comparso nella storia della classifica Forbes. Un primato raggiunto grazie al trionfo di Wimbledon, la conquista dei 5 Masters 1000 e per nulla influenzato da una stagione condizionata da alcuni stop (vedi il Roland Garros) come l’ultimo infortunio al ginocchio destro che gli impedirà di prendere parte allo US Open 2026. A incidere sul suo status è la straordinaria costanza. Nelle ultime tre stagioni l’altoatesino ha raccolto ben 175 vittorie a fronte di appena 15 sconfitte nel circuito ATP.

Alcaraz guadagna di più fuori dal campo, ma Jannik lo supera

Il confronto con Carlos Alcaraz racconta bene la dimensione raggiunta da Sinner. Lo spagnolo resta infatti davanti all’azzurro per quanto riguarda gli introiti lontano dal tennis giocato: 38 milioni di dollari contro 35. Ma è sul campo che Jannik costruisce il sorpasso decisivo. Alcaraz si ferma a 15,7 milioni di guadagni on-court, per un totale di 53,7 milioni, circa quattro milioni in meno rispetto al rivale italiano. La lesione al polso destro che ha tenuto Carlitos lontano dal tennis per oltre quattro mesi (saltando due Major) ha avuto un forte impatto dal punto di vista economico. Se fosse stato in salute, probabilmente sarebbe ancora lì in vetta.

La maggioranza femminile

Dietro ai due dominatori del tennis maschile compare Serena Williams, terza con 40,1 milioni di dollari, di cui solamente 100 mila conquistati sul campo. Segue poi Aryna Sabalenka (36,1), ancora a secco di Slam nel 2026 e Coco Gauff (35,5). Novak Djokovic è invece sesto con 30,2 milioni. Stupisce la presenza di Qinwen Zheng con 22,6 in settima piazza (guadagni quasi esclusivamente off-court), mentre chiudono la classifica Iga Swiatek (20,5), Alexander Zverev (18,7) ed Elena Rybakina (17,4). Per la prima volta nella classifica stilata da Forbes, ci sono più donne che uomini (6-4). Dato che certifica come il WTA Tour sia ormai al pari del livello maschile. Un gender gap che nel tennis sembra proprio non farsi sentire.