Sinner in semifinale a Madrid: “Un consiglio a Jodar? Non mettere pressione sul presente”

“Credo che Jodar sia un talento incredibile. È un giocatore solido e ha dimostrato un grande livello. Tutti gli atleti hanno molta pressione e il mio consiglio è quello di tenere la pressione lontana dal presente, anche se so che ci saranno molte chiacchiere fuori dal campo”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa, dopo il successo su Rafael Jodar – 6-2 7-6(0) – nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. “Ovviamente non posso prevedere il futuro, mentalmente sapevo che avrei potuto giocare un terzo set. Ho avuto un po’ di fortuna su palla break, ma ho anche avuto alcune chance per togliergli il servizio e non le ho sfruttate”, continua l’altoatesino, che preferisce non paragonare il suo match con Jodar con le sfide con Djokovic e Nadal nei suoi primi anni nel circuito: “Quando avevo giocato con Nole lui aveva già vinto tanti Slam ed era stato numero uno del mondo per tantissimi anni. Io non posso nemmeno paragonarmi a loro, poi ovviamente non sono un numero 20 del mondo e sono nella posizione migliore di tutti”.

CONTINUA LA SERIE POSITIVA

Prosegue la serie positiva di Sinner, che gioca – e vince – ininterrottamente dal Masters 1000 di Indian Wells. La stanchezza di accumula e il numero uno del mondo continua a mettersi alla prova anche a Madrid: “Ho giocato tanto negli ultimi due mesi, non ho avuto molti giorni liberi. Ho cercato di spingermi al limite per vedere fin dove posso arrivare. Credo di essere in una buona posizione e ho una grande squadra che mi spinge nella direzione giusta. Alla fine credo bisogni sempre spingersi oltre perché in campo sono da solo”.