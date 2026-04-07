Tsitsipas in caduta libera: fuori dalla Top 50 e peggior piazzamento dal 2018

Stefanos Tsitsipas continua inerme la sua caduta libera nel ranking ATP. La controfigura del giocatore che conoscevamo fino a qualche anno fa continua a scivolare nei meandri della classifica globale, scrivendo, di giorno in giorno, record (negativi), per una situazione disastrosa che sembra non avere fine. La sconfitta al primo turno nel Masters 1000 di Montecarlo 2026 contro il numero 16 del tabellone, Francisco Cerundolo — che invece sta vivendo un periodo inversamente proporzionale rispetto al greco — è solamente l’ultima di una lunga serie di disfatte in un 2026 incolore, dove il miglior risultato raggiunto sono stati i quarti di finale al 500 di Doha.

Dalla Top 3 a esser fuori dai primi 50

Dall’aprile del 2018, Stefanos è stato stabilmente in Top 50 (best ranking come n.3 del mondo) e, anzi, siamo stati abituati a vederlo navigare nelle posizioni di vertice del ranking, mentre si giocava i titoli più importanti del circuito. Dalla finale al Roland Garros nel 2021 o da quella all’Australian Open due anni dopo, però, sembra passata un’eternità. E soprattutto sembra di star parlando di un giocatore totalmente diverso: senza più fiducia in se stesso, nei suoi mezzi e in chi sta al suo angolo. La rottura con il padre, la breve parentesi con Ivanisevic e il ritorno proprio di papà Apostolos hanno solamente complicato e increspato una situazione già di per sé difficile e confusionaria.

Qualche anno fa era il principale giocatore in lizza per una vittoria Slam, oggi tocca il suo peggior ranking dal 2018. Da lunedì prossimo il greco sarà infatti numero 65 del mondo: una rovina conclamata sotto gli occhi di tutti. Il liscio sul match point dell’argentino al primo turno nel Principato è l’istantanea che racchiude la buriana in cui sta navigando Stefanos: un volto spento, stanco di quei risultati e apparentemente incapace di invertire la rotta. Per palpare la desolazione totale basta leggere i suoi occhi.

Il tempo è ancora dalla sua parte, ma, se la volontà è quella di tornare a essere il giocatore che eravamo abituati a conoscere, servirà uno scossone, un cambiamento radicale della sua vita, dentro e fuori dal campo.