Wimbledon 2026, l’account social spoilera la partecipazione di Serena Williams? (FOTO)

Serena Williams parteciperà a Wimbledon 2026? Sembrerebbe questa l’indiscrezione emersa dai social ufficiali dello Slam londinese. Su Instagram, sotto al post con cui la campionessa statunitense annunciava il ritiro dal torneo di doppio del WTA 500 del Queen’s a causa del ritiro di Victoria Mboko, è arrivato un commento dall’account ufficiale di Wimbledon. Nel commento in questione si leggeva: “Vcitoria ti auguriamo una pronta guarigione. Ci vediamo a SW19 per i Championships, Serena“.
“SW19”, infatti, è uno dei soprannomi del torneo su erba più famoso al mondo e deriva dal codice postale che originariamente indicava l’area dove sorge l’All England Club. Inizialmente solo SW (South West London) con la crescita della città si resero necessari anche i numeri, da cui l’aggiunta del 19 durante la Prima Guerra Mondiale. Non rimane ora che attendere per capire se si tratta solo di una suggestione o di un chiaro inidizo.
not surprising but this reply from Wimbledon all but confirms Serena’s getting a WC pic.twitter.com/v21hehjoo0
— Christian’s Court (@christianscourt) June 11, 2026