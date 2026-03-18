WTA 1000 Miami 2026, Siniakova ignora Osorio a fine match e scoppia in lacrime: cosa è successo

È stato un netto 6-1 6-4 quello inflitto da Camilla Osorio ai danni di Katerina Siniakova nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2026. Sembrava essere, se non altro, un match come un altro, ma ciò che è successo a fine partita ha destato lo stupore di tutti.

A partita appena conclusa, infatti, la ceca è stata prima glaciale nella stretta di mano con l’avversaria, che peraltro gode di ottima reputazione e sportività in tutto il circuito. Poi si è subito recata verso l’uscita del campo, tra le lacrime, evitando qualsiasi tipo di spiegazione nei confronti della colombiana. Un comportamento tanto anomalo quanto strano, ma non nuovo per Siniakova, che ha già mostrato in passato la sua difficoltà ad accettare la sconfitta.

Il vantaggio sciaguratamente sprecato nel secondo set, in cui comandava 4-2, può aver inciso sulla stabilità mentale della giocatrice, che, colma di frustrazione, si è resa protagonista di uno “spiacevole” e non necessario episodio a fine partita.