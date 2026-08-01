WTA 250 Memphis 2026: prosegue la favola Liutova, la 2010 è in finale

Kristina Liut0va continua a scrivere la storia del circuito WTA. La moscovita classe 2010 centra la sua prima finale in un 250 accedendo all’ultimo atto del torneo di Memphis. In tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, la tennista russa – già piuttosto in alto nel ranking mondiale considerato i soli 16 anni (n.229) – ha eliminato la statunitense Elvina Kalieva con il punteggio di 7-5 6-1. Liutova, che nel mese di giugno ha vinto il W100 di Sumter, ha messo insieme solo grandi prestazioni nel corso di tutto il torneo. Prima il successo sulla numero 19 WTA Alexandrova, poi le vittorie su Maya Joint (n.76 WTA) e Caty McNally (n.73) e, infine, il dominio in semifinale contro la n.123 del ranking Kalieva. Liutova di un clamoroso titolo WTA 250 contro la vincente della sfida tra Vidmanova e Zarazua.