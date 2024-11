Cagliari vince ma non basta, la stagione terminerà con i play-out

A volte, fare il proprio dovere non basta. Il Tennis Club Cagliari batte nettamente il Tennis Beinasco, assapora a lungo la semifinale del Campionato di Serie A1 femminile, ma alla fine mastica amaro e si deve accontentare dei play-out. Il tutto al termine di una stagione regolare di altissimo profilo, ma decisamente poco fortunata. Pur chiudendo sul 3-1 l’ultimo match del girone 2, sui campi di casa, le sarde dovevano attendere l’esito dell’altra partita del raggruppamento per conoscere la loro sorte. E a Verona è accaduto esattamente quello che si temeva, l’unico risultato che avrebbe eliminato Cagliari. Il 2-2 tra At Verona e Tc Rungg ha promosso ai play-off venete e altoatesine, con gli stessi punti del club di Monte Urpinu (10) ma con una migliore statistica nei singoli incontri vinti (15 e 14 contro 12). Ci è mancato davvero poco, perché il Tc Rungg si era portato avanti per 2-0 e ha perso il doppio solo al super tie-break, ma il tennis a volte sa essere crudele.

Il match contro Beinasco non ha avuto storia ed è stato risolto dalle padrone di casa di Cagliari già dopo i singolari, vinti da Andreea Prisacariu, Alessandra Mazzola e Barbara Dessolis: tre vittorie in due set, sostanzialmente senza alcun rischio, e con un totale di appena sette game lasciati per strada. Nemmeno quello tra Prisacariu e Di Sarra, sulla carta l’incontro più equilibrato, ha lasciato spazio a dubbi, e dopo un iniziale testa a testa è stata la 24enne rumena del team sardo (437 Wta) a prendere il largo con autorevolezza. Nel doppio, a quel punto ininfluente nel confronto con le piemontesi, Pairone e Turco hanno poi ridotto le distanze. Il dominio sardo chiude una stagione regolare che porta con sé qualche rimpianto, ma soprattutto un grande orgoglio per tante ottime prestazioni. Nei play-out, sarà il Park Genova l’avversaria di Cagliari, nelle prossime due domeniche (prima in Liguria, ritorno in casa). A questo punto l’obiettivo è mantenere la massima divisione.

“Il nostro dovere lo abbiamo fatto – spiega il capitano Martin Vassallo Arguello – e questi 10 punti complessivi sono un grande risultato. Peccato per il terzo posto finale. Ora giocheremo contro il Park, che è una squadra molto forte. Sono molto contento del torneo che sta facendo Alessandra Mazzola, ma anche le altre ragazze, Barbara Dessolis e Andreea Prisacariu, hanno dimostrato di essere in ottima condizione. Poi aspettavamo solo il risultato tra Verona e Rungg, ci abbiamo sperato ma dobbiamo accettare il verdetto. Nel primo anno nella categoria abbiamo mantenuto un livello altissimo, giocandocela fino alla fine contro due delle squadre più forti d’Italia. Questo ci dimostra che siamo sulla strada giusta. I play-out ci serviranno per capire cosa possiamo migliorare in vista della prossima stagione”.

RISULTATI

Sesta giornata Girone 2

Tc Cagliari b. Tennis Beinasco 3-1

Andreea Prisacariu (C) b. Federica di Sarra (B) 6-3 6-0, Alessandra Mazzola (C) b. Giulia Pairone (B) 6-1 6-0, Barbara Dessolis (C) b. Anna Turco (B) 6-1 6-2, Pairone/Turco (B) b. Dessolis/Prisacariu (C) 6-4 6-3.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 2

1. Tc Rungg Südtirol, 10 punti (15-9)

2. At Verona Falconeri, 10 punti (14-10)

3. Tennis Club Cagliari, 10 punti (12-12)

4. Tennis Beinasco, 2 punti (7-17)

Leggi anche: