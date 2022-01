Dalle finali giovanili a squadre alla Serie A2: le ragazze del Ct Ceriano sempre protagoniste

Si chiude un’estate indimenticabile e si apre un autunno pieno di ambizioni e speranze per il Club Tennis Ceriano. Le ragazze della formazione under 16 hanno conquistato, per la prima volta nella storia della società, l’accesso alle fasi nazionali dei campionati giovanili a squadre chiudendo al sesto posto assoluto con Serena Paris e Alice Dell’Orto. Nelle finali disputate al Tennis Sanremo e dominate dall’Ata Battisti Tennis Trento, il CTC è stato superato al primo turno dal Tennis Villa Carpena di Forlì (2-1). Nel tabellone di consolazione ha poi superato lo Junior Tennis Milano per 2-1 in un derby tutto lombardo prima di cedere il passo alle ragazze del Tennis Club Parioli (Roma).

Adesso tocca alle ‘grandi’ della prima squadra, con l’avvio del campionato femminile di Serie A2 in programma per domenica 3 ottobre. Capitan Silverio Basilico potrà contare sul confermatissimo impianto della scorsa stagione formato da Camilla Scala, Rachele Zingale, Gloria Stuani, Maria Aurelia Scotti e Anne Schaefer (a cui si aggiungono proprio Dell’Orto e Paris). Un mix equilibrato di freschezza ed esperienza impreziosito quest’anno da un innesto importante: quello di Anna Turati, 24enne di Barzanò (Lecco) che ha appena raggiunto il proprio best ranking nella classifica mondiale WTA (419). Debutto in trasferta per le ragazze del Ct Ceriano che voleranno in Puglia per sfidare il Ct Bari. Ma non prima della presentazione ufficiale della squadra che si terrà venerdì 1 ottobre, alle ore 20, nella club house di via Campaccio e in diretta sui profili social ufficiali. Insieme ai vertici societari e al main sponsor (che anche quest’anno sarà OttoGroup Costruzioni Immobiliari), saranno presenti le protagoniste dirette. Già pronte per questa nuova stagione.

