Il Tennis Club Cagliari ferma la capolista: contro il Tc Rungg Südtirol finisce 2-2

Sui campi di Monte Urpinu non si passa. Nella quinta giornata della Serie A1 femminile il Tennis Club Cagliari tornava a giocare in casa a quattro settimane dal debutto vincente nel massimo campionato nazionale, e davanti al pubblico amico le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Carla Lucero hanno raccolto un altro risultato utile, fermando sul 2-2 la capolista Tc Rungg Südtirol che nella gara d’andata le aveva superate per 4-0. Una grande prova di forza in un confronto lungo sette ore, fatto di due match rapidi – i primi due – e altrettanti decisamente più combattuti. Il primo punto di giornata è andato alla formazione ospite, che nella sfida fra spagnole fra Angela Fita Boluda e la top-100 Jessica Bouzas Maneiro ha avuto la meglio con la prima, passata col punteggio di 6-3 6-2 su una rivale rientrata in Europa venerdì (dopo gli impegni in Cina) e arrivata a Cagliari col primo volo di domenica mattina, dopo aver trascorso il sabato a Valencia per dare una mano alle popolazioni colpite dall’alluvione. Ha fatto il possibile per onorare l’impegno al cento per cento, ma la stanchezza ha preso il sopravvento. Tuttavia, meno di un quarto d’ora più tardi è arrivato il pareggio delle padrone di casa, grazie al bel successo di Alessandra Mazzola contro Silvia Ambrosio, regolata con un doppio 6-3. A terminare i singolari in vantaggio sono state comunque le altoatesine, grazie al successo di Lara Pfeifer contro Barbara Dessolis nella sfida più lottata di giornata, risolta dalla ventenne bolzanina col punteggio di 6-2 3-6 6-4. Ma il Tc Cagliari non si è arreso ed è stato premiato nel doppio, grazie allo splendido successo del duo Mazzola/Dessolis contro Silvia Ambrosio e Verena Meliss, domate per 7-6 7-5 in un confronto lungo quasi due ore e in bilico dalla prima all’ultima palla.

“La prima cosa che mi piace sottolineare – ha detto capitan Vassallo Arguello – è l’impegno di Jessica Bouzas Maneiro, che ha voluto esserci a sostegno della squadra in una situazione per lei non semplice. Non è riuscita a giocare al top, ma averla comunque a disposizione ci ha fatto un enorme piacere. Per il resto, Alessandra Mazzola ha confermato il grande livello ormai raggiunto dal suo tennis, e anche Barbara Dessolis ha fatto tantissimo, come già nelle precedenti giornate. Questo campionato le servirà: non sempre riesce a vincere, ma ogni domenica se la gioca contro avversarie molto forti. Con noi è partita dalla Serie B, poi ha giocato l’A2 e ora è competitiva in A1. È la prova del funzionamento di un percorso nel quale crediamo molto. Grazie alla vittoria nel doppio abbiamo raggiunto l’obiettivo di rimanere in corsa per i play-off fino all’ultima giornata: la prossima partita deciderà il nostro destino”. Come accennato dal capitano, quello raccolto dal Tc Cagliari è un punto fondamentale perché tiene vivissimi i sogni di chiudere fra le prime due del girone 2, e quindi accedere alle semifinali scudetto. Attualmente, la formazione sarda si trova al terzo posto in classifica con sette punti, alle spalle di Tc Rungg Südtirol e At Verona Falconeri appaiate al comando con nove punti. Nell’ultima giornata, domenica 10 novembre, le cagliaritane avranno l’opportunità di sfidare – di nuovo in casa – il Tennis Beinasco già matematicamente ultimo del girone (e battuto all’andata), mentre le prime due si affronteranno in uno scontro diretto per il primo posto. Uno scenario che lascia aperta ogni possibilità.

RISULTATI

Quinta giornata girone 2

Tennis Club Cagliari vs Tc Rungg Südtirol 2-2

Angela Fita Boluda (R) b. Jessica Bouzas Maneiro (C) 6-3 6-2, Alessandra Mazzola (C) b. Silvia Ambrosio (R) 6-3 6-3, Lara Pfeifer (R) b. Barbara Dessolis (C) 6-2 3-6 6-4, Dessolis/Mazzola (C) b. Ambrosio/Meliss (R) 7-6 7-5.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tc Rungg Südtirol, 9 punti (13-7)

2. At Verona Falconeri, 9 punti (12-8)

3. Tennis Club Cagliari, 7 punti (9-11)

4. Tennis Beinasco, 2 punti (6-14)

