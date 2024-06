Super doppietta del Tc Cagliari in Serie B1: 4-0 per le ragazze (che tornano al comando), 6-0 per i ragazzi

6-0 a Cagliari, 4-0 a Pesaro, con 20 set vinti e nessuno perso. Più di così, alla quinta giornata dei Campionati di Serie B1, le due formazioni del Tennis Club Cagliari non potevano proprio chiedere. Perché sia per i ragazzi sia per le ragazze è arrivata una vittoria schiacciante e preziosissima per la classifica, a due sole giornate dal termine della fase a gironi. Il successo più importante l’ha colto la formazione femminile capitanata da Carla Lucero e Candela Bugnon, che sui campi veloci del Tennis Club Baratoff di Pesaro ha dominato la sfida con un secco 4-0 e si è presa tre punti che valgono il ritorno al comando della classifica. Già, perché nell’altro duello al vertice le trentine dell’Ata Battisti hanno superato il Ct Bari, facendo scivolare le pugliesi al terzo posto e salendo al comando a pari punti (10) con la formazione di Cagliari, avversaria a Monte Urpinu nell’ultima giornata (16 giugno) in uno scontro diretto che potrebbe valere la vittoria del girone 2. Ma prima per la formazione sarda, a segno nelle Marche con Barbara Dessolis, Gabriela Ce, Eleni Christofi e di nuovo quest’ultima in doppio con Marcella Dessolis, c’è un altro impegno casalingo, domenica 9 giugno sulla terra di Cagliari contro le torinesi del Tennis Beinasco.

È arrivato in casa, invece, il rotondo successo del team maschile contro i milanesi del Quanta Club, dominati con un 6-0 senza appello. In nessuno degli incontri il Tc Cagliari ha ceduto più di sei giochi, a testimonianza di una superiorità mai in discussione. Le vittorie in singolare di Bruno Pujol Navarro, Nicola Porcu, Andrea Picchione e Alberto Sanna, unite a quelle nei doppi delle coppie Picchione/Porcu e Sanna/Pujol Navarro, hanno permesso di chiudere i conti già a metà pomeriggio, e di conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa ai play-off, che accoglieranno le prime tre del gruppo. Perché il Tennis Club Cagliari rimane terzo con nove punti alle spalle della capolista Tc Padova e del Ct Poggibonsi, ma ha allungato addirittura a +5 sulla quarta. Domenica ad attendere i sardi un’altra sfida importante: la trasferta sui campi del Ct Poggibonsi, che mette in palio il potenziale sorpasso al secondo posto del Girone 5.

Serie B1 femminile – Quinta giornata

Tennis Club Baratoff – Tennis Club Cagliari 0-4

Barbara Dessolis (C) b. Anna Pierini (B) 6-2 6-0, Gabriela Ce (C) b. Francesca Galli (B) 6-0 6-0, Eleni Christofi (C) b. Matilde Magrini (B) 6-1 6-2, M. Dessolis/Christofi (C) b. Magrini/Ferrini (B) 7-6 6-2.

Serie B1 maschile – Quinta giornata

Tennis Club Cagliari – Quanta Club Milano 6-0

Bruno Pujol Navarro (C) b. Marco Franzini (Q) 6-0 6-2, Nicola Porcu (C) b. Francesco Maria Gatti (Q) 6-2 6-3, Andrea Picchione (C) b. Marco Berti (Q) 6-4 6-2, Alberto Sanna (C) b. Edoardo Formenti (Q) 6-1 6-1, Picchione/Porcu (C) b. Berti/Formenti (Q) 6-4 6-1, Sanna/Pujol Navarro (C) b. Franzini/Gatti (Q) 6-3 6-1.

