Niente impresa, il Tc Lumezzane retrocede in Serie B1

Ribaltare il risultato dell’andata era quasi impossibile, e purtroppo così è stato. Il Tennis Club Lumezzane, dopo sette anni, lascia la Serie A femminile. Lo fa dopo una stagione storta, in cui il team bresciano non è riuscito spesso a incamerare sfide in cui era in vantaggio per 2-0. Nel ritorno del play-out per la salvezza, le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri hanno lottato, come sempre, ma senza le punte di diamante della formazione Ylena In-Albon e Katarina Zavatska era davvero difficile recuperare il 3-1 subito dal Tennis Training Foligno in Umbria. È finita nuovamente 2-2 (5 i pareggi durante la regular season), con Chiara Catini e Anastasia Piangerelli che hanno conquistato i due punti bresciani. La prima ha beneficiato del ritiro dell’avversaria, Chiara Girelli, mentre l’abruzzese si è rifatta della sconfitta dell’andata contro Maria Toma. Un match praticamente chiuso dopo il primo set, vinto dalla Piangerelli per 7 punti a 4 nel tie-break dopo essere stata rimontata di un break a metà parziale. Più agevole il secondo set, terminato sul punteggio di 6-1. Nulla ha potuto, invece, Sued El Badaoui, battuta 6-1 6-0 da Giulia Tedesco. Nel doppio, che Lumezzane doveva vincere per portare la sfida all’incontro di spareggio, la coppia formata da Catini ed El Badaoui si è arresa per 6-2 6-2.

“Sapevamo che sarebbe stata dura dopo la sconfitta dell’andata – ha commentato capitan Paris -. Sono comunque orgoglioso delle ragazze perché hanno messo in campo tutto quello che avevano. Dispiace lasciare la Serie A, ma siamo consapevoli che possiamo tornare nel massimo campionato già nella prossima stagione. Noi, come sempre, ce la metteremo tutta”. Finisce così l’avventura in Serie A del club della Valgobbia, già pronto però a rimboccarsi le maniche per cercare di riconquistare il massimo campionato già nella stagione 2025.

RISULTATI

Secondo turno play-out Serie A2 – Gara di ritorno

Tennis Club Lumezzane – Tennis Training Foligno 2-2 (andata 1-3)

Chiara Catini (L) b. Chiara Girelli (T) rit., Giulia Tedesco (T) b. Sued El Badaoui (L) 6-1 6-0, Anastasia Piangerelli (L) b. Maria Toma (T) 7-6 6-1, Toma/Tedesco (T) b. El Badaoui/Catini (L) 6-2 6-2.

