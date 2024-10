Partenza da sogno del Tc Cagliari in Serie A1: 3-1 all’At Verona e primo posto in classifica

Se l’inizio è questo, ci sarà da divertirsi. Il Tennis Club Cagliari mancava nel campionato di Serie A1 femminile da sette anni e il ritorno non poteva essere migliore, perché al debutto stagionale le ragazze capitanate da Martin Vassallo Arguello e Carla Lucero hanno superato per 3-1 in casa le rivali dell’At Verona Falconeri, semifinaliste nella passata stagione. Una formazione di alto livello che però si è dovuta arrendere alla grande giornata del team sardo, capace subito di schierare la sua top player Jessica Bouzas Maneiro, spagnola numero 57 della classifica mondiale Wta. La sua presenza a Monte Urpinu è stata determinante per la conquista dei tre punti, ma i meriti vanno divisi con tutte le compagne di squadra: chi ha fatto il suo in campo e chi fuori, sostenendo le compagne in una domenica iniziata subito col sorriso, grazie alla comoda vittoria di Alessandra Mazzola contro Angelica Moratelli, superata per 6-0 6-2. Poi è stata proprio la Bouzas Maneiro a siglare il punto del 2-0, imponendosi per 6-2 6-4 contro Angelica Raggi. La spagnola Eva Guerrero Alvarez ha tenuto vive le speranze del team veneto di conquistare almeno un pareggio accorciando le distanze nell’ultimo singolare, vinto col punteggio di 7-5 6-4 contro una comunque ottima Barbara Dessolis, capace di tenerle testa dal primo all’ultimo punto. Un buon segnale, da parte della giocatrice sarda, in vista del successivo doppio che infatti ha premiato le padrone di casa, con la stessa Dessolis in campo e a segno a fianco della Bouzas Maneiro.

Contro una specialista del doppio come la Moratelli (è numero 71 al mondo nel ranking di specialità) ed Eva Guerrero Alvarez serviva una prestazione perfetta e la coppia di Cagliari l’ha trovata, risalendo più volte la corrente. Sono state in svantaggio nel primo set, quindi nel tie-break e poi di nuovo nel secondo set, eppure il punteggio finale ha detto 7-6 6-4 per loro, capaci di non mollare mai la presa e fare la differenza nei momenti importanti. Per il Tc Cagliari, dunque, ci sono subito tre punti, pesantissimi perché, in virtù del pareggio (2-2) fra Tennis Beinasco e Tc Rungg Südtirol nell’altra sfida del Girone 2, valgono già il primo posto in classifica. “È stata in primis una bella giornata per il nostro club – il commento di capitan Vassallo Arguello –, con tanta gente venuta ad assistere all’incontro. Avere la Serie A1 vicino a casa è sempre un evento straordinario. E poi è andata alla grande dal punto di vista sportivo. Jessica Bouzas Maneiro si è messa immediatamente al servizio del team e ci ha subito conquistato: oltre a essere una campionessa, è una ragazza dalle grandi qualità umane. È una fortuna averla con noi, al di là del suo rendimento in campo che è stato splendido, sia nel singolare sia nel doppio. Ma merita tanti complimenti anche Alessandra Mazzola, così come Barbara Dessolis, davvero in palla in entrambi i match giocati”. Fra sette giorni la seconda giornata, che vedrà la formazione del Tennis Club Cagliari impegnata in trasferta ad Appiano, nei pressi di Bolzano, per la sfida contro il Tc Rungg Südtirol.

RISULTATI

Prima giornata girone 2

Tennis Club Cagliari b. At Verona Falconeri 3-1

Alessandra Mazzola (C) b. Angelica Moratelli (V) 6-0 6-2, Jessica Bouzas Maneiro (C) b. Angelica Raggi (V) 6-2 6-4, Eva Guerrero Alvarez (V) b. Barbara Dessolis (C) 7-5 6-4, Bouzas Maneiro/Dessolis (C) b. Moratelli/Guerrero Alvarez (V) 7-6 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Cagliari, 3 punti (3-1)

2. Tennis Beinasco, 1 punto (2-2)

2. Tc Rungg Südtirol, 1 punto (2-2)

4. At Verona Falconeri, 0 punti (1-3)

Leggi anche: