Tennis Club Lumezzane sconfitto per 3-1 a Foligno: ora per la salvezza si fa durissima

Le speranze del Tennis Club Lumezzane di conservare la permanenza nel campionato femminile di Serie A2 sono ormai ridotte al lumicino. È il verdetto lasciato dalla gara d’andata del turno decisivo dei play-out salvezza, che ha visto la formazione bresciana arrendersi per 3-1 sui campi della Tennis Training di Foligno, al termine di una domenica in salita sin dalle prime battute. O ancora prima dagli schieramenti iniziali, data l’assenza nel team ospite di una fra Ylena In-Albon e Katarina Zavatska, sempre fondamentali nella fase a gironi. Così, il primo match ha dato comodamente ragione alle padrone di casa a segno con Maria Toma contro Anastasia Piangerelli (6-0 6-1 il punteggio), e nemmeno il pareggio di Chiara Catini è bastato a raddrizzare la situazione. La giocatrice laziale ha siglato il provvisorio 1-1 battendo per 6-4 6-2 Chiara Girelli, ma è rimasto quello l’unico punto della formazione lombarda. In seguito, infatti, le rivali si sono portate sul 2-1 col veloce successo di Giulia Tedesco contro la “vivaio” Sued El Badaoui (6-0 6-0) e anche il successivo doppio ha premiato le umbre, a segno con la coppia Toma/Tedesco contro El Badaoui/Catini (6-3 6-1).

“Non è stata la nostra miglior giornata – il commento del capitano Alberto Paris –, perché anche nel match vinto dalla Catini, Chiara ha accusato un piccolo risentimento muscolare, che ha complicato ulteriormente la strada nel doppio. Stesso discorso per Anastasia Piangerelli: rispetto ad altri incontri giocati durante l’anno è parsa un po’ sottotono, contro un’avversaria invece davvero in palla. E come se non bastasse ha avuto qualche problemino alla spalla, che le ha impedito di scendere in campo in doppio. Così ha giocato la Catini, a mezzo servizio, ed è andata come è andata”. Fra sette giorni la gara di ritorno sui campi di Lumezzane, che vedrà il team della Valgobbia chiamato a ribaltare il passivo per continuare a sperare nella salvezza. Due sole le opzioni che garantirebbero loro la permanenza in A2: un’affermazione per 4-0 oppure un successo per 3-1 seguito della vittoria nel doppio di spareggio che a quel punto diventerebbe necessario per dirimere la parità. “La situazione – dice ancora il capitano – era già in salita prima della gara d’andata e dunque ora lo è ancora di più. Ma come sempre ci proveremo con tutte le nostre forze, fino all’ultima palla”.

RISULTATI

Secondo turno play-out Serie A2 – Gara d’andata

Tennis Training (Foligno) b. Tennis Club Lumezzane 3-1

Maria Toma (T) b. Anastasia Piangerelli (L) 6-0 6-1, Chiara Catini (L) b. Chiara Girelli (T) 6-4 6-2, Giulia Tedesco (T) b. Sued El Badaoui (L) 6-0 6-0, Toma/Tedesco (T) b. El Badaoui/Catini (L) 6-3 6-1.

