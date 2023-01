Australian Open 2023: sfida aperta fra Djokovic e Medvedev

L’Australian Open entra nel vivo. Eliminati Rafa Nadal e Casper Ruud, assente per infortunio Carlos Alcaraz, il lotto dei candidati alla vittoria finale del primo Grande Slam stagionale si è ristretto ma non per questo la seconda settimana del torneo si preannuncia meno interessante.

Nadal eliminato, Djokovic favorito

Seguire gli Australian Open in Diretta gratis significa vedere ancora Novak Djokovic, a caccia del riscatto dopo un 2022 complicato. Costretto a rinunciare all’Australian Open per le note vicende legate alla vaccinazione contro il Covid 19, il campione serbo, attualmente al terzo posto nel ranking Atp a quota 5080 punti dopo aver vinto un solo, prestigioso torneo nel 2022, Wimbledon, per i bookmakers rimane il favorito alla vittoria dello Slam australiano, quotato a 1.8.

Sin dall’inizio del torneo Djokovic godeva dell’apprezzamento degli scommettitori ancor più che Nadal (quotato 14 a inizio settimana) e del numero due mondiale, Casper Ruud (quotato addirittura 26). Un riconoscimento importante per il, serbo, che a Melbourne insegue il ventiduesimo torneo dello Slam per eguagliare proprio il record assoluto di major detenuto da Nadal.

Sfidanti e underdog degli Australian Open 2023

Torna Medvedev e lo fa in grande stile, presentandosi come uno dei favoriti agli Open australiani, infatti la sua vittoria è quotata a 6, nel ranking Atp si trova al dodicesimo posto e il ventiseienne russo ha tutte le intenzioni di sbalordire pubblico ed esperti del settore, durante questo tornei fra i più prestigiosi. Il greco Tsitsipas è quotato a 14 per la vittoria di questo torneo, nel ranking Atp è quarto con 5005 punti, dopo aver raggiunto come massima posizione la terza e aver lottato nell’edizione del 2022 degli Open australiani fino alle semifinali, dove è stato sconfitto da Medvedev.

Quote e posizione del ranking Atp dei tennisti italiani agli Australian Open

Ottima la quota di Jannik Sinner, vincente Australian Open a 14: il ventunenne italiano si trova al sedicesimo posto del ranking Atp, dopo aver toccato come posizione massima raggiunta quota 9 lo scorso anno. L’altoatesino è l’unico azzurro ancora in corsa al termine della prima settimana grazie al successo in rimonta su Fucsovics nel match di terzo turno, dopo essersi ritrovato indietro di due set.

Da parte dei bookmakers c’era poca considerazione nei confronti di Matteo Berrettini, quotato 56 a inizio torneo nonostante un buon avvio di stagione. Il romano ha dovuto arrendersi al primo turno di fronte all’ex numero uno mondiale Andy Murray, vincitore 7-6 al quinto set dopo una maratona di quasi cinque ore. Eliminati al debutto anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, fuor al secondo turno Lorenzo Sonego. Resta dunque il solo Sinner a difendere il tricolore nel tabellone di singolare maschile: nel match di ottavi di finale l’altoatesino avrà una sfida complicata contro il greco Tsitsipas, contro il quale dovette alzare bandiera bianca dodici mesi nei quarti di finale.

