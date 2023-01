Tennis Forza e Costanza 1911 al top in Lombardia fra le Super School certificate Fitp

Come ogni anno, per tutte le scuole tennis del paese uno dei momenti più attesi delle prime settimane della stagione è la pubblicazione da parte della Federazione Italiana Tennis e Padel dei ranking del Grand Prix. Si tratta di una graduatoria che, tramite l’assegnazione di punteggi stabiliti secondo vari criteri che abbracciano i traguardi individuali raggiunti dagli allievi e quelli ottenuti nelle gare a squadre, classifica tutte le realtà del territorio nazionale, dalle Club School a una stella alle Top School a cinque stelle, passando per Basic (2 stelle), Standard (3) e Super (4). Anche stavolta il Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia può festeggiare un risultato di spessore, come miglior Super School della Lombardia presente nella classifica, al 17esimo posto su scala nazionale. In termini di certificazione di qualità, la scuola tennis diretta da Alberto Paris ha davanti solo altre due realtà della provincia di Brescia, classificate a cinque stelle.

“Per noi – spiega Paris – si tratta di un risultato prestigioso, figlio dell’attenzione che da sempre diamo al nostro settore giovanile. Lo prova una squadra di Serie C composta esclusivamente da ragazzi giovani cresciuti nel nostro vivaio, tutti classificati in seconda categoria, ma anche una scuola tennis che in termini di quantità si mantiene da anni su standard molto importanti”. Attualmente conta su circa 200 ragazzi, una ventina dei quali arrivati attraverso i corsi organizzati in convenzione con il Comune di Brescia, che negli impianti sportivi comunali (come quello di via Signorini) offre ai giovani delle famiglie a basso reddito la possibilità di praticare sport – tennis compreso – a condizioni agevolate. A coordinare il gruppo una quindicina di maestri, sostanzialmente gli stessi ormai da tempo. È anche quella una delle chiavi per mantenere una qualità Super.

