Da mercoledì a Brescia la Summer Cup by Dunlop, con più nazionali e più tennis

Secondo i numeri, quella in arrivo da mercoledì al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia sarà l’edizione più ricca da quando uno dei gironi europei di qualificazione per la fase finale della Summer Cup by Dunlop fa tappa in città. Perché negli anni scorsi le nazionali under 12 femminili ai nastri di partenza erano sempre state otto, mentre stavolta sono lievitate a dieci, con un turno preliminare che mercoledì vedrà impegnate Bulgaria, Lussemburgo, Malta e Svezia, determinate a raggiungere Croazia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Svizzera nei due giorni che scatteranno all’indomani. Significa che sui campi in terra battuta di via Signorini ci sarà tennis giocato con un giorno d’anticipo, a far da antipasto alla cerimonia inaugurale di mercoledì pomeriggio, con il meeting fra i capitani e il sorteggio dei due gironi da quattro squadre ciascuno, seguito (alle 18) dalla sfilata delle squadre, con presentazione delle atlete, inni nazionali e giuramento ufficiale.

Da giovedì gli incontri dei gironi, oltre alla finale per il 9° posto fra le due sconfitte nel turno preliminare. Dopo le tre giornate riservate ai gironi, le prime due di ciascun gruppo si affronteranno domenica negli spareggi per la qualificazione alla fase finale a otto squadre (come sempre ad Ajaccio, dall’8 all’11 agosto), mentre le altre si sfideranno nelle finali per 5° e 7° posto. Da quando, nel 2017, a organizzare la costola italiana della competizione europea è l’Asd Olimpica Tennis della famiglia Ogna, la nazionale azzurra è sempre riuscita a conquistare un posto alla fase finale. A provarci quest’anno saranno Giorgia Lanza, Giulia Lucchetti e Tjasa Jazbec, capitanate da Alberto Tirelli.

