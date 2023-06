Dal 10 giugno torna l’Avvenire, con i migliori Under 16 al mondo e la novità Under 14

Il legame che una città con una chiara vocazione cosmopolita come Milano ha con il tennis – sport che è sinonimo di internazionalità – è da sempre molto stretto. Soprattutto quando si parla di giovani. In questa primavera il capoluogo lombardo ritrova, grazie alla collaborazione tra Club Ambrosiano e Sport Watchers – con media partner Tennistalker -, una delle competizioni che hanno scritto la storia del nostro sport a livello Under: il Torneo Avvenire. A ospitarlo, dal 10 al 18 giugno, e non poteva essere diversamente, è sempre lo storico Club Ambrosiano, uno dei migliori club di Milano dedicato allo sport, al benessere e allo svago delle famiglie, e tempio del tennis per eccellenza grazie alla sua lunga tradizione e storia. Nato nel 1965 su iniziativa di alcuni soci, desiderosi di lanciare una gara giovanile avendo come parola ispiratrice proprio “avvenire” (a sottolineare l’implicita ricerca di futuri talenti), il torneo Avvenire è cresciuto fino a diventare un appuntamento che attrae le migliori racchette Under 16 del mondo. Non a caso, da questa edizione, l’Avvenire assume la nuova denominazione di “Super Category”, la più prestigiosa tra quelle introdotte nel calendario di Tennis Europe.

Dopo quattro anni di attesa, dunque, lunedì 12 giugno (ma le qualificazioni partiranno già sabato 10) prenderà il via, sui campi in terra battuta del circolo, l’edizione numero 56. Attratti da un albo d’oro che recita nomi leggendari dello sport della racchetta, da Bjorn Borg a Ivan Lendl, da Martina Hingis a Maria Sharapova, sono tanti i giovani che sognano di iscrivere il loro nome sul trofeo meneghino. Ci saranno quasi tutti i migliori giocatori classe 2007 e 2008, provenienti da tutto il pianeta. Un’entry list che pare un viaggio intorno al mondo, tanto che solo fra i giocatori sicuri di un posto (fra tabelloni principali e qualificazioni) sono rappresentati la bellezza di oltre 30 Paesi, di tutti i continenti. Nel maschile, a guidare il gruppo c’è il 16enne ungherese Kolos Kincses, mentre tra le ragazze il ruolo di favorita va alla 16enne lettone Adelina Lachinova. Ma la buona notizia è che sono tante le speranze tricolori attese nel capoluogo lombardo, che hanno conquistato l’accesso al tabellone per diritto di classifica o che passeranno per le qualificazioni. Segno della bontà di un movimento, quello italiano, in continua crescita. Partendo dai classe 2008 Mattia Cappellari, Pietro Vernò, Vito Antonio Darderi e Lorenzo Balducci, passando per i classe 2007 Michele Mercarelli e Cristian Caetano Nunes. Senza dimenticare le ragazze, dove la più attesa non può che essere la lombarda Carla Giambelli, tra le prime 10 teste di serie al via, classe 2008 e finalista ai Campionati italiani Under 14. Così come ci sarà l’occasione di vedere in campo la marchigiana Ilary Pistola, che quel titolo Under 14 lo scorso anno lo ha vinto. E poi ancora Viola Bedini, Arianna Silvi e Carolina Gasparini. Insomma, il team azzurro vede al via tanti nomi interessanti e molti altri ancora da scoprire, per un torneo che si preannuncia pieno di talento.

Senza dimenticare una novità importante: la competizione non sarà solo riservata agli Under 16 ma, per la prima volta nella sua storia, ci sarà un evento dedicato agli Under 14, che avrà un tabellone maschile e femminile da 32 giocatori (16 invece le coppie nel doppio) sia per le qualificazioni che per il main draw. Confermata la collaborazione con il prestigioso Aspria Harbour Club Milano, che ospiterà proprio le qualificazioni e i match di primo turno del torneo Under 14 femminile. Le finali dei tabelloni Under 14 sono in programma sabato 17 giugno, mentre i match decisivi dell’Under 16 sono previsti per domenica 18 giugno.

LE DICHIARAZIONI DEI RELATORI INTERVENUTI ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Thomas Escher, Presidente del Club Ambrosiano

“Siamo lieti di ospitare questo torneo che ha una grande storia e che torna dopo una lunga interruzione a causa della crisi pandemica. Finalmente possiamo ripartire perché l’Avvenire, in questi 55 anni di vita, ha visto gli esordi di protagonisti leggendari come Panatta, Lendl, Borg, Federer e Djokovic. L’augurio è quello di vedere all’opera, durante la prossima settimana, talenti che tra qualche anno ritroveremo sui grandi palcoscenici del tennis mondiale. Vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel con cui c’è grande intesa, l’agenzia Sport Watchers, con cui collaboriamo per la buona riuscita del torneo, il gruppo Aspria e, ovviamente, Tennis Europe. Un ultimo grazie va a tutti i partner e gli sponsor: senza il loro contributo non si potrebbe mettere in piedi un evento così impegnativo e importante. Vedere così tante persone qui oggi, a questa conferenza stampa, è la prova dell’interesse che c’è per questo torneo e sono convinto che sarà un’edizione bellissima e che ricorderemo negli anni a venire”.

Claudio Pedrazzini, Vice-Presidente Vicario del Coni Lombardia

“In tanti anni che frequento questo club ho visto molti atleti crescere e diventare campioni. Come potete immaginare, al Coni stiamo lavorando incessantemente per far sì che tutto sia perfetto per le Olimpiadi di Milano Cortina 2006. Nella prossima settimana vedremo qui impegnati tanti ragazzini e devo dire che sono molto contento che si sia voluto aggiungere anche un torneo Under 14 perché significa far praticare sport ad alto livello anche a ragazzi più giovani. Al Torneo Avvenire, i valori olimpici legati al rispetto, all’amicizia e all’eccellenza sono di casa e posso solo augurarmi che la splendida atmosfera che si respira in questo Club continui a ispirare lo sport lombardo e non solo”.

Roberto Recalcati, Consigliere del Comitato regionale lombardo FITP

“È con grande piacere che ritorno al Club Ambrosiano dopo qualche anno di assenza per parlare di un torneo giovanile così importante che è arrivato alla 56ª edizione e che, nella categoria che rappresenta, non ha eguali a livello internazionale. Noi, come Comitato regionale lombardo, siamo assolutamente contenti di poter continuare ad ospitare a Milano delle eccellenze del tennis giovanile. Tutte le categorie giovanili sono rappresentate nella nostra città: dall’under 18 con il Trofeo Bonfiglio, all’under 16 (e da quest’anno anche under 14) con il Torneo Avvenire, fino alle finali della Coppa Lambertenghi per gli under 12. La Regione Lombardia è trainante per la FITP sia a livello di tesserati che a livello di organizzazione. Abbiamo oltre 500 club affiliati, oltre mille tornei sono stati organizzati nel 2022 e quest’anno abbiamo più di 1500 squadre iscritte alle varie competizioni. Sono numeri sensazionali che danno la misura di quanto il tennis sia presente in questa regione”.

Massimo Morelli, Direttore del torneo

“Ci tengo innanzitutto a sottolineare che il torneo Under 16 è un Super Category ed il Torneo Avvenire è l’unico evento Under 16 in Europa in questa categoria. Ciò comporta maggiori sforzi per chi lo organizza e per questo voglio ringraziare il gruppo Aspria e il team di Sport Watchers. A questo è stato aggiunto un torneo Under 14 di Categoria 2 ma esiste già un progetto per avere in futuro un upgrade anche di questo evento. Per gestire la novità di questo doppio impegno, abbiamo deciso di ridurre i tabelloni del torneo Under 16, da 64 partecipanti a 48. Il main draw si giocherà quindi da lunedì 12 giugno con le teste di serie che entreranno in gioco da martedì 13. Un’altra novità è che quest’anno il torneo non si concluderà come tradizione di sabato: infatti domenica 18 giugno avremo le finali Under 16 mentre il 17 giugno avremo l’ultimo atto del torneo Under 14. Per il main draw, la FITP ha deciso di assegnare le wild card maschili under 16 a Salvatore Tartaglione, Federico Gargano, Matteo Sciahbasi e Pietro Ricci mentre gli organizzatori hanno premiato Samuel Estevez e Dominik Dujca. Per quanto riguarda le ragazze, la FITP ha nominato Arianna Silvi, Ilary Pistola, Nicole Molaro e Agnese Gentili. Gli organizzatori hanno scelto Manuela Filardi e Lucie Slamenikova”.

LA DICHIARAZIONE DI SPORT WATCHERS

“Per noi di Sport Watchers è un grande onore poter contribuire al rilancio di un torneo storico come l’Avvenire. Basta sfogliare rapidamente l’albo d’oro per accorgersi della verità racchiusa nelle poche parole del grande giornalista Rino Tommasi che lo ha definito “il torneo che non sbaglia mai un pronostico”. Un organizzazione complessa, ma che siamo certi troverà un degno coronamento nella qualità del gioco e nella cornice di pubblico che sicuramente accompagnerà per giorni questi piccoli campioni. Non può mancare un ringraziamento speciale agli sponsor che sosterranno il torneo e al nostro media partner Tennistalker che ha risposto anche stavolta presente ad un importante evento del panorama tennistico internazionale”.

