L’Italia parte bene nella Summer Cup by Dunlop: battuta la Svezia. Vincono Svizzera e Croazia

Da quando nel 2017 una delle quattro fasi di qualificazione alla Summer Cup by Dunlop femminile è approdata a Brescia, la nazionale italiana ha sempre conquistato uno dei due posti in palio per la fase finale. Ma in passato è capitato che le azzurrine perdessero il match d’esordio, per poi raddrizzare la situazione. Stavolta, invece, il debutto della nazionale capitanata da Alberto Tirelli è stato accompagnato da un ottimo successo per 2-1 contro la Svezia, una delle due promosse dal turno preliminare di mercoledì. L’Italia era favorita e si è confermata più forte sulla terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini), anche se per avere la meglio sulla formazione nordica è stato necessario il doppio. Uno scenario decisamente imprevedibile a metà del duello, visto che il primo singolare aveva premiato Giorgia Lanza, ligure del Tennis Club Finale Ligure (autentica fucina di talenti) a segno per 6-2 6-4 contro Bianca Fagerlund, mentre nella seconda sfida individuale la toscana Giulia Luchetti ha dominato il primo set contro Vega Bontin, chiudendo addirittura per 6-0. Ma poi il tennis dell’azzurra, campionessa italiana under 11 in carica (ha vinto nel settembre del 2023 a Verona), è andato in tilt e la rivale è stata brava ad approfittarne, ribaltando il passivo e riuscendo a imporsi per 0-6 6-3 6-1. A quel punto è stato decisivo il doppio, con l’Italia peraltro obbligata a schierare le stesse due giocatrici, in virtù dell’infortunio che ha obbligato alla panchina la piemontese Tjasa Jazbec. Il capitano svedese ha invece dato spazio a Lova Aronsson a fianco della Bontin, ma le azzurre si sono rivelate superiori, chiudendo per 6-3 6-4.

Il buon successo all’esordio nel Gruppo A permetterà subito all’Italia di dormire sonni tranquilli, alla vigilia del duello della seconda giornata (sempre a partire dalle 9 del mattino) contro la selezione di Malta, l’altra promossa dai preliminari. Dopo la vittoria di mercoledì contro il Lussemburgo, le maltesi hanno ceduto per 2-1 alla Svizzera, che dopo la finale alla Lampo Trophy di inizio luglio (sempre al Forza e Costanza, e con le stesse giocatrici) cerca a Brescia un altro risultato di spessore. Al debutto, Lilly Falkenberg e Liv Bretscher hanno dominato i rispettivi singolari, prima che Malta conquistasse il doppio. Per l’Italia un successo contro le maltesi renderebbe quasi certo l’approdo agli spareggi di domenica, o addirittura sicuro qualora la Svizzera dovesse battere anche la Svezia. Nel Gruppo B dell’evento organizzato dall’Asd Olimpica Tennis ottima partenza per la Croazia, che ha risolto in due set entrambi i singolari del duello contro la Slovenia: Ana Marija Rebic non ha lasciato neanche un gioco a Brina Bohoric, mentre Korana Barisic ha sconfitto per 6-4 6-3 Tara Milanovic. Già dopo i singolari anche il successo della Slovacchia contro il Portogallo, grazie a Simona Novakova e Alexandra Janoskova, entrambe a segno in rimonta rispettivamente contro Madalena Sousa e Carmo Roleto Rodrigues. Nella finalina per il nono posto comoda vittoria per la Bulgaria, che ha dominato tutti gli incontri della sfida contro il Lussemburgo (3-0).

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Svezia 2-1

Giorgia Lanza (Ita) b. Bianca Fagerlund (Swe) 6-2 6-4, Vega Bontin (Swe) b. Giulia Luchetti (Ita) 0-6 6-3 6-1, Lanza/Luchetti (Ita) b. Aronsson/Bontin (Swe) 6-3 6-4.

Svizzera b. Malta 2-1

Lilly Falkenberg (Sui) b. Sophia Arpa (Mlt) 6-0 6-3, Liv Bretscher (Sui) b. Pippa Cutugno (Mlt) 7-5 6-0, Cutugno/Kujit (Mlt) b. Falkenberg/Jaegg (Sui) 6-2 6-0.

GRUPPO B

Croazia b. Slovenia 2-0 (in corso)

Ana Marija Rebic (Cro) b. Brina Bohoric (Slo) 6-0 6-0, Korana Barisic (Cro) b. Tara Milanovic (Slo) 6-4 6-3.

Da completare: doppio Barisic/Cerovic (Cro) vs Bohoric/Pegam (Slo).

Slovacchia b. Portogallo 2-0 (in corso)

Simona Novakova (Svk) b. Madalena Sousa (Por) 4-6 6-0 6-1, Alexandra Janoskova (Svk) b. Carmo Roleto Rodrigues (Por) 6-7 6-0 6-2.

Da completare: doppio Bartakova/Janoskova (Svk) vs Roleto Rodrigues/Olenych (Por).

FINALE 9°/10° POSTO

Bulgaria b. Lussemburgo 3-0

Karla Barzakova (Bul) b. Lya Pereira (Lux) 6-0 6-1, Simona Popova (Bul) b. Lina Osmanovic (Lux) 6-3 6-1, Zhecheva/Barzakova (Bul) b. Maric/Osmanovic (Lux) 4-1 4-0.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 25 a sabato 27 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 9. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Svizzera, Malta, Svezia, Italia.

Gruppo B: Croazia, Slovenia, Slovacchia, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA

Gruppo A (ore 9): Svizzera vs Svezia, Malta vs Italia.

Gruppo B (ore 14): Croazia vs Slovacchia, Slovenia vs Portogallo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Bulgaria: Simona Popova, Isabella Zhecheva, Karla Barzakova. Cap: Nikolay Draganov.

Croazia: Korana Barisic, Ana Cerovic, Ana Marija Rebic. Cap: Niska Djurovic.

Italia: Tjasa Jazbec, Giorgia Lanza, Giulia Luchetti. Cap: Alberto Tirelli.

Lussemburgo: Lina Osmanovic, Mia Maric, Lya Pereira. Cap: Mathieu Dasilva.

Malta: Pippa Cutugno, Sophia Arpa, Chloe Kujit. Cap: Martin Gajdek.

Portogallo: Victoriya Valeriya Olenych, Carmo Roleto Rodrigues, Madalena Sousa. Cap: Frederico Lopes.

Slovacchia: Ella Bartakova, Alexandra Janoskova, Simona Novakova. Cap: Juraj Nemcek.

Slovenia: Brina Bohoric, Tara Milanovic, Ava Pegam. Cap: Bor Pristavnik.

Svezia: Vega Bontin, Bianca Fagerlund, Lova Aronsson. Cap: Christian Samuelsson.

Svizzera: Liv Bretscher, Lilly Falkenberg, Carla Emily Jaegg. Cap: Lara Michel.

