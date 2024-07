L’Italia vince ancora alla Summer Cup by Dunlop: batte Malta e si garantisce un posto ai play-off

Uno dei due singolari è sfuggito di nuovo, stavolta quello inaugurale, ma ciò che conta è che l’Italia di capitan Alberto Tirelli ha vinto anche la sua seconda sfida nella Summer Cup by Dunlop, battendo in rimonta le coetanee di Malta e guadagnandosi con una giornata d’anticipo la certezza di un posto ai play-off dell’ultima giornata. Un traguardo che ormai è prassi, così come lo è sempre stato il successivo passaggio alla fase finale di Ajaccio, che le azzurre si giocheranno domenica contro una delle promosse del Gruppo B. Dopo il successo per 2-1 contro la Svezia nella giornata inaugurale, al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (sede di via Signorini) le italiane si sono ripetute con lo stesso punteggio anche contro Malta, ma con una trascinatrice diversa. Giovedì a firmare l’accoppiata singolare-doppio era stata Giorgia Lanza, mentre oggi la protagonista azzurra è stata Giulia Luchetti, toscana di papà italiano e madre slovacca, capace di riparare alla sconfitta della compagna. Già, perché il primo singolare ha dato comodamente ragione alla maltese Sophia Arpa, a segno sulla Lanza per 6-2 6-3, ma da lì in poi è stato dominio Italia. La Luchetti non poteva sbagliare e non ha sbagliato, superando per 6-4 6-1 Pippa Cutugno nel secondo singolare per firmare l’1-1, e poi insieme alla compagna (ancora fuori la piemontese Tjasa Jazbec, fermata da un infortunio) ha vinto senza grandi difficoltà anche il doppio contro il duo Arpa/Kuijt, regolate per 6-2 6-3.

In virtù del successo della Svizzera contro la Svezia nell’altro duello del Gruppo A (2-1, risolto già dopo i singolari grazie alle vittorie delle solite Lilly Falkenberg e Liv Bretscher), italiane ed elvetiche sono già certe di chiudere nelle prime due posizioni. Sabato lo scontro diretto che definirà la prima classificata, la quale domenica si giocherà l’approdo alla Final Eight dell’evento targato Tennis Europe contro la seconda di un gruppo B nel quale la lotta qualificazione è ancora aperta. Merito del Portogallo, che ha riscattato la sconfitta contro la Slovacchia nel primo match vincendo venerdì contro la Slovenia. Le portoghesi di coach Frederico Lopes si sono garantite i tre punti già al termine dei singolari, grazie alla rapida vittoria di Madalena Sousa (6-1 6-3 a Brina Bohoric) e a quella decisamente più laboriosa di Carmo Roleto Rodrigues. Come già nella giornata precedente, la lusitana si è spenta dopo aver vinto il primo set, ma stavolta è riuscita a riprendersi in tempo e a tornare a imporre nel terzo set i suoi colpi piattissimi, fino a chiudere per 6-3 1-6 6-3 contro Ella Bartakova. Ancora in corsa per le prime due posizioni anche Slovacchia e Croazia, mentre è tagliata fuori dalla lotta play-off la selezione della Slovenia, battuta in entrambi gli incontri giocati sin qui.

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Malta 2-1

Sophia Arpa (Mlt) b. Giorgia Lanza (Ita) 6-2 6-3, Giulia Luchetti (Ita) b. Pippa Cutugno (Mlt) 6-4 6-1, Lanza/Luchetti (Ita) b. Arpa/Kuijt (Mlt) 6-2 6-3.

Svizzera b. Svezia 2-1

Lilly Falkenberg (Sui) b. Lova Aronsson (Swe) 6-3 6-3, Liv Bretscher (Sui) b. Vega Bontin (Swe) 6-2 6-0, Fagerlund/Bontin (Swe) b. Jaeggi/Bretscher (Sui) 7-5 1-6 10/6.

GRUPPO B

Portogallo b. Slovenia 2-0 (in corso)

Madalena Sousa (Por) b. Brina Bohoric (Slo) 6-1 6-3, Carmo Roleto Rodrigues (Por) b. Tara Milanovic (Slo) 6-3 1-6 6-3.

Da completare: doppio Bohoric/Milanovic (Slo) vs Olenych/Roleto Rodrigues (Por).

Slovacchia vs Croazia 1-1 (in corso)

Simona Novakova (Svk) b. Ana Marija Rebic (Cro) 6-1 6-0, Korana Barisic (Cro) b. Ella Bartakova (Svk) 6-3 6-1.

Da completare: doppio Barisic/Cerovic (Cro) vs Bartakova/Janoskova (Svk).

IL PROGRAMMA

Da giovedì 25 a sabato 27 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 9. Gruppo B: incontri a partire dalle 14. Domenica 30 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Svizzera, Malta, Svezia, Italia.

Gruppo B: Croazia, Slovenia, Slovacchia, Portogallo.

GLI INCONTRI DELLA TERZA GIORNATA

Gruppo A: Svizzera vs Italia, Malta vs Svezia.

Gruppo B: Croazia vs Portogallo, Slovenia vs Slovacchia.

LE FORMAZIONI IN GARA

Bulgaria: Simona Popova, Isabella Zhecheva, Karla Barzakova. Cap: Nikolay Draganov.

Croazia: Korana Barisic, Ana Cerovic, Ana Marija Rebic. Cap: Niska Djurovic.

Italia: Tjasa Jazbec, Giorgia Lanza, Giulia Luchetti. Cap: Alberto Tirelli.

Lussemburgo: Lina Osmanovic, Mia Maric, Lya Pereira. Cap: Mathieu Dasilva.

Malta: Pippa Cutugno, Sophia Arpa, Chloe Kujit. Cap: Martin Gajdek.

Portogallo: Victoriya Valeriya Olenych, Carmo Roleto Rodrigues, Madalena Sousa. Cap: Frederico Lopes.

Slovacchia: Ella Bartakova, Alexandra Janoskova, Simona Novakova. Cap: Juraj Nemcek.

Slovenia: Brina Bohoric, Tara Milanovic, Ava Pegam. Cap: Bor Pristavnik.

Svezia: Vega Bontin, Bianca Fagerlund, Lova Aronsson. Cap: Christian Samuelsson.

Svizzera: Liv Bretscher, Lilly Falkenberg, Carla Emily Jaegg. Cap: Lara Michel.

Leggi anche: