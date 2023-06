Torneo Avvenire: venerdì di fuoco per conquistare un posto in semifinale

Con il termometro che continua a sfiorare i 30 gradi, complicando non poco la vita ai giovani campioni impegnati nella 56ª edizione del Torneo Avvenire, si sono conclusi i match della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. C’è quindi il quadro completo dei 16 giocatori che nella giornata di venerdì lotteranno per conquistare un posto in semifinale nel prestigioso Super Category milanese, presente nel calendario del Tennis Europe Junior Tour. Torneo che è tornato in scena, dopo quattro anni di pausa a causa della crisi pandemica, grazie alla collaborazione tra Club Ambrosiano e Sport Watchers e con Tennistalker come media partner. La giornata di giovedì era cominciata decisamente male per gli azzurri, a causa della notizia del ritiro per un problema al polso sinistro (emerso durante l’ultimo allenamento) del sorprendente Matteo Gribaldo. Il classe 2008 toscano, ripescato dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni, ha così lasciato via libera al tedesco Jan Smrcka, che venerdì affronterà il brasiliano Victor Cunha Winheski de Lima. Il quale, a sua volta, ha sconfitto il paraguaiano Alex Nunez Vera per 7-5 7-6 in un match conclusosi solo dopo 2 ore e 45 minuti. Poco fortunato anche l’altro Matteo, Sciahbasi, uno dei giocatori più attesi di questa edizione del torneo, nono favorito al via e n.38 del ranking di categoria, sceso in campo con un problema a un dito della mano sinistra che gli impediva di giocare il rovescio normalmente. Ne ha approfittato Michele Mecarelli, n.168 del ranking, che una volta accortosi delle difficoltà dell’avversario ha cercato con più insistenza il lato sinistro dell’avversario. Bravo però il marchigiano, classe 2007, a lottare su ogni punto, proprio come il suo idolo Rafa Nadal, recuperando anche un break nel set decisivo per poi chiudere 7-5 4-6 6-4 in 2 ore e 24 minuti. Ad attendere nei quarti di finale il nativo di Jesi, che si allena al Tc Ancona con il maestro Luca Quintiliani (ma a Milano è seguito da Matteo Baldini), ci sarà il secondo favorito del torneo, l’ucraino Nikita Bilozertsev, che sul Centrale del club milanese ha sconfitto per 6-1 6-4 il 15enne mantovano, con origini della Repubblica Dominicana, Samuel Estevez.

Continua, tra le ragazze, la corsa della campionessa italiana Under 14 Ilary Pistola. L’avversaria di giornata, Polina Kuznietsova, testa di serie n.4 del torneo, era di quelle da togliere il sonno, ma la marchigiana (che si allena con il maestro Andrea Ramundo a Montemarciano) ha saputo imporre il suo talento chiudendo con un meritato duplice 6-4. Partita timida, anche a causa del gran caldo, nonostante qualche errore di troppo la classe 2008 ha superato l’avversaria grazie a una buona prestazione al servizio e a un diritto carico che ha dato molto fastidio all’ucraina. Chi di errori ne ha fatti troppi è stata invece la wild card romana Nicole Molaro, uscita sconfitta dal confronto con la rumena Naema Labib (6-4 6-3 il punteggio). Continua intanto anche il torneo riservato alla categoria Under 14. Tra gli azzurri, avanti Federico De Matteo, mentre è stata eliminata Arianna Celle, ultima azzurra in gara nel tabellone femminile. Venerdì, a partire dalle ore 11, con l’entrata al club di via Feltre sempre gratuita, si giocheranno i match dei quarti di finale del torneo Under 16 (e le semifinali dei tabelloni di doppio) mentre, per quanto riguarda il torneo Under 14, il programma prevede i match di semifinale oltre alle finali degli eventi di coppia.

Nei quarti di finale della 56esima edizione del Torneo Avvenire ci saranno quattro italiane. Merito di Carla Giambelli, che nella serata di giovedì ha sconfitto Anna Shkutova per 6-3 7-6. La giocatrice di Concorezzo (Mb), classe 2008, raggiunge così Ilary Pistola, Agnese Gentili e Sveva Pieroni.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, ottavi di finale

N. Bilozertsev (Ukr) [2] b. S. Estevez (Ita) [Wc] 6-1 6-4, J. Smrcka (Ger) [6] b. M. Gribaldo (Ita) [LL] w.o., M. Mecarelli (Ita) b. M. Sciahbasi (Ita) [9, Wc] 7-5 4-6 6-4, V. Cunha Winheski De Lima (Bra) b. A.S. Nuñez Vera (Par) 7-5 7-6(6).

Tabellone singolare femminile Under 16, ottavi di finale

I. Pistola (Ita) [14] b. P. Kuznietsova (Ukr) [4] 6-4 6-4, N. Labib (Rou) [9] b. N.A. Molaro (Ita) [Wc] 6-4 6-3, C. Vazquez Alcudia (Esp) [13] b. L. Virc (Srb) [2] 1-6 6-3 7-5, C. Giambelli (Ita) [7] b. A. Shkutova (Rus) [Q] 6-3 7-6(3).

Tabellone singolare maschile Under 14, quarti di finale

F. De Matteo (Ita) b. M. Marsik (Cze) [3] 7-5 6-2, E.D. Mueller (Ger) [1] b. T. Laukys (Usa) 6-2 6-1, R.A. Ionescu (Rou) [4] b. O. Casas Mas (Esp) 6-2 6-2, I. Savgira (Rus) [6] b. M. Maniglia (Ita) 2-6 7-5 7-6(1).

Tabellone singolare femminile Under 14, quarti di finale

M. Nishiwaki (Jpn) b. F. Janssen (Bel) [4] 6-4 6-0, P. Piñera Celorio (Esp) [3] b. M. Schweika (Ger) [5] 6-4 6-1, Y. Komada (Jpn) [6, SE] b. M. Mihailov (Est) [2] 6-2 6-0, R. Wakana (Jpn) [7, SE] b. A. Celle (Ita) 6-3 6-1.

TORNEO AVVENIRE: STREAMING E LIVE SCORE

La piattaforma web di contenuti on-demand della FITP SuperTenniX trasmetterà in diretta i match in programma sul Campo Centrale da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Sulla app ufficiale di Tennis Europe il livescore dei main draw.

